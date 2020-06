Maria Teresa Ruta e Guenda Goria / “Tv? Una volta accadde una cosa spiacevole”

Pubblicità

Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda, avuta dall’ex marito Amedeo Goria, sono tra le protagoniste della puntata di S’è Fatta Notte. Una lunga intervista ad una conduttrice che è rimasta nel cuore dei suoi fan per la sua sensibilità ed una grande professionalità. Sempre alla larga dai rumors del gossip, con una buona parola per tutti: Maria Teresa Ruta è diventata uno dei personaggi più amati della tv. La showgirl, classe 1960, ha sempre avuto il cruccio della televisione. Fin da giovane ha sempre desiderato entrare nel mondo dello spettacolo e dopo aver trascorso la sua infanzia in Piemonte ed essere stata eletta Miss Muretto nel 76, ha finalmente mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. I primi provini per fare carriera si sono concretizzati all’età di diciassette anni, quindi ha preso parte a trasmissioni come Ok, il prezzo è giusto, Quelli che il..calcio, Uno mattina estate, e Giochi senza frontiere.

Maria Teresa Ruta, l’avventura a l’Isola dei Famosi e quel brutto episodio in Rai

Maria Teresa Ruta ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, dopo essersi presa una lunga pausa dalla televisione. Un po’ per trascorrere più tempo con la sua famiglia e sua figlia Guenda, ma anche a causa di uno spiacevole episodio che la stessa Maria Teresa Ruta aveva raccontato amareggiata in un’intervista a Spy: “Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciata a me in una maniera assolutamente poco professionale. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante“. Accuse e presunti accadimenti pesantissimi nella vita professionale di Maria Teresa Ruta, che ciononostante non si è persa d’animo e a suo modo ha continuato a fare ciò che amava. A S’è Fatta Notte, a tu per tu con Maurizio Costanzo, un’intervista per riscoprirla in un viaggio a 360 gradi.



