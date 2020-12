Maria Teresa Ruta/ È record: 15 volte in nomination al GF Vip e 15 volte si salva

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020: la conduttrice e giornalista è senza alcun dubbio tra i vipponi più amati di questa quinta edizione. Il suo ingresso inizialmente ha destabilizzato i vipponi, ma nel corso delle settimane la sua “strana” presenza si è fatta sempre più apprezzare. La Ruta nella casa è un fiume in piena: balla, canta, urla, ma si emoziona. Proprio nelle ultime ore mentre si trovava in giardino con Mario Ermito parlando del più e del meno, improvvisamente la conduttrice si è emozionata fino alle lacrime. Cosa è successo? La Ruta resasi conto delle sue lacrime si è spostata nella zona piscina prima di chiedere al compagno di non dire nulla agli altri vipponi della sua crisi emotiva. Una volta raggiunta la piscina, la Ruta ha cominciato a parlare con se stessa dicendo: “così non va bene, sono io che sono diversa, non posso essere un parametro per il resto del mondo”. Una vera e propria crisi per la Ruta che ha cominciato ad urlare le vocali dell’alfabeto per superare questo momento di difficoltà.

Dayane Mello contro Maria Teresa Ruta: “15 volte che va in nomination e non va via”

Intanto nella casa la Maria Teresa Ruta ha infranto un nuovo record: la vippona, infatti, è la concorrente ad aver superato più nomination nella storia del Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso ad oggi, infatti, la Ruta è finita al televoto per ben 13 volte vincendo sempre la sfida contro gli altri concorrenti. Un primato che fa della Ruta una delle concorrenti più forti e di conseguenza più amate di questa quinta edizione del GF VIP, anche se oramai i giochi cominciano a farsi sempre più duri. Intanto nella casa c’è chi non la sopporta: si tratta di Dayane Mello che in uno sfogo ha detto: “mi stanno sul ca**o. Sono due tre dei vecchi. Però due di questi sono i preferiti del pubblico” ha detto la modella riguardo a Tommaso, Stefania e Maria Teresa. Non solo, la modella ha anche aggiungo: “questo è un grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Cosa metto Tommaso e Stefania? Non usciranno mai. Sono i preferiti del pubblico fuori si è capito non sono mica stupida. Come faccio? Chi mi resta? Anche Maria Teresa è una tra i preferiti del pubblico. Mettere uno dei forti è una stupidata, non so che fare a questo punto, Maria Teresa sono 15 volte che va in nomination e non va via”.



