Maria Teresa Ruta/ E’ scontro con Samantha De Grenet: “Non ti piaccio?”

Maria Teresa Ruta lascia il Grande Fratello Vip 2020? La conduttrice è allo stremo ma non molla

Maria Teresa Ruta è allo stremo delle forze ma questo non l’ha ancora fermata, non del tutto. Lei è una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che non è al televoto questa sera per ottenere un posto in finale già un mese prima l’ultima puntata e forse questo l’ha un po’ lasciata interdetta ma non ha creato scompiglio in casa. In questi giorni la conduttrice ha avuto modo di parlare dei suoi gatti, dell’affetto che li lega, ma anche di cantare, recitare e rispondere alle domande mettendosi in gioco grazie al “conduttore” Tommaso Zorzi, fatto sta che sembra voler un po’ vendicarsi dopo quello che è successo e quella che ha fiutato già la situazione è proprio Dayane Mello che nei giorni scorsi, parlando della conduttrice, si è detta certa che sarà lei la prossima che nominerà. La modella è convinta che il suo rapporto con Maria Teresa Ruta sia cambiato proprio nel momento in cui lei ha salvato Samatha de Grenet e se non sarà la finalista sicuramente sarà di nuovo la nominata da tutti: “Comunque io mi prenderò la Nomination di tutti, anche quella di Maria Teresa, perché da quando ho salvato Samantha, il mio rapporto con lei è cambiato”.

Maria Teresa Ruta all’attacco di Samantha De Grenet e dei suoi coinquilini?

Dall’altro lato c’è Samantha De Grenet. Anche lei è convinta che Maria Teresa Ruta non la sopporti molto e non solo per il salvataggio della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020. Proprio durante la discussione Samantha de Grenet ha finalmente capito di non essere molto simpatica agli occhi della Ruta tant’è che Carlotta le ha subito fatto notare che è una cosa che salta subito all’occhio e non è di certo una novità. Maria Teresa Ruta intanto ha rivelato di aver notato un cambiamento generale nel comportamento dei suoi inquilini quasi come se si avesse paura di esporsi: “E’ come se si volesse fare bella figura e si evitasse di dire ciò che si pensa per risultare più carini agli occhi del pubblico”.



