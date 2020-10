Maria Teresa Ruta eliminata al Grande Fratello Vip?/ Dubbi su Morra e lacrime per il fratello Stefano…

MARIA TERESA RUTA ALLO SCONTRO CON MASSIMILIANO MORRA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il momento della verità è arrivato al Grande Fratello Vip 2020 visto che proprio questa sera Maria Teresa Ruta andrà incontro al suo destino cercando di portare a casa la vittoria, ma se così non fosse? Proprio come voluto da lei dopo una dura crisi dovuta alle parole dei suoi compagni di avventura, la Ruta ha chiesto e ottenuto che lei e la figlia Guenda Goria fossero due concorrenti distinti e separati in modo tale che lei non dovesse pagare il suo modo di fare. Alla fine così è stato e adesso la conduttrice corre da sola così come da sola dovrà affrontare il televoto questa sera rischiando di dover uscire visto che contro di lei ci sono Myriam e Massimiliano Morra. Proprio con quest’ultimo la conduttrice ha avuto il suo bel da fare perché ha notato alcuni comportanti che, a suo dire, possono essere ritenuti un po’ falsi. Quello che Maria Teresa Ruta si chiede è: perché la reazione con la figlia (per il famoso sogno erotico) è stata davvero spropositata mentre quella con Adua (che ha parlato della sua presunta omosessualità) non lo è stata? Inutile dire che le sue spiegazioni non l’hanno convinta, i due torneranno a parlarne questa sera?

LE LACRIME PER IL FRATELLO STEFANO RUTA

Dall’altra parte, però, Maria Teresa Ruta non ha avuto solo modo di litigare ma anche di piangere per il fratello. Lui, Stefano, 51 anni, bancario da tempo residente a Rimini, è ricoverato a Cesenatico per la riabilitazione dopo un terribile incidente. In questi giorni la conduttrice ha pensato e ripensato a lui, finalmente fuori dalla riabilitazione, ma anche al suo amato papà e proprio il giorno dopo la puntata, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e disperato in giardino. Questa sera le toccherà farlo ancora per via dell’eliminazione?



