Maria Teresa Ruta eliminata dal Grande Fratello Vip?/ Tra rivelazioni choc e la lite con Matilde Brandi…

MARIA TERESA RUTA RIVELA DEL TENTATIVO DI STUPRO SUBITO E…

Maria Teresa Ruta eliminata al Grande Fratello Vip 2020? Il cerchio intorno alla conduttrice si stringe e mentre i gieffini continuano a nominarla, lei continua a salvarsi, lo farà anche questa sera? In attesa di capire come andrà a finire di lei, vediamo come sono stati per lei questi due giorni. Qualcuno potrebbe pensare che la conduttrice sia rimasta ben ferma e attenta in attesa della nuova puntata di questa sera e invece no. Maria Teresa Ruta ha combinato di tutto e se da una parte ci sono state le lacrime per via della discussione con Matilde Brandi, dall’altra ci sono state quelle per un racconto drammatico ovvero le rivelazioni choc su un tentativo di stupro subito a soli 20 anni. Con il favore della notte, Maria Teresa Ruta ha raccontato che Maurizio Costanzo l’ha invitata più volte ad andare in analisi per risolvere un problema che si porta dietro ormai da un po’, ovvero un tentativo di stupro subito quando aveva 20 anni e parlando con Tommaso Zorzi ha spiegato ‘Non si può volere tutto dalla vita, però ho questa cosa che mi porto dentro’, un problema che ha provato ad affrontare spiegando ‘sai quando ho fatto l’amore per la prima volta?’ solo quattro anni dopo con il padre di Guenda.

LO SCONTRO CON MATILDE BRANDI, LE SCUSE E LE LACRIME..

Il tema potrebbe essere di nuovo affrontato magari proprio nella diretta di questa sera ma, intanto, Maria Teresa Ruta ha avuto il suo bel da fare discutendo con Matilde Brandi. A quanto pare le due hanno dei vecchi attriti perché la showgirl le avrebbe rubato la conduzione di un programma di cucina. Alla fine però la giornalista sembra averla spuntata e lo stesso Signorini ha indagato sulla cosa. Inutile dire che poi la Ruta ci ha ripensato l’indomani e si è sciolta nuovamente in lacrime per quello che è successo. Parlando con i ragazzi della casa ha chiesto scusa affermando di averlo fatto solo per via del suo bisogno di sentirsi amata e poi si è sciolta in lacrime ottenendo però l’abbraccio di Matilde Brandi che sicuramente la capisce ed è convinta che anche il gruppo le sia affezionato. Rimane il fatto che i gieffini continuano a votare la giornalista con la speranza di farla uscire e che questa sera lo scontro sarà al vertice contro Myriam Catania e Stefania Orlando. L’attrice si è salvata venerdì, siamo sicuri che ci riuscirà anche questa sera? Questo lascia sperare i fan che la Ruta possa rimanere ancora qualche giorno in casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA