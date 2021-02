Maria Teresa Ruta eliminata, Guenda Goria furiosa/ “Vi siete accaniti contro lei!”

Uno dei colpi di scena più forti di questa edizione del Grande Fratello Vip è arrivato nel corso della 39esima puntata quando Alfonso Signorini ha annunciato l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Proprio lei, data per certa finalista e da qualcuno anche come possibile vincitrice, ha abbandonato la Casa non senza amarezza e sbigottimento generale. La più amareggiata per questa uscita è però sua figlia Guenda Goria, che in studio ha dato sfogo alla sua ira, chiamando in causa tutti dentro e fuori dalla Casa. “Non ho parole, sono arrabbiata nera perché mamma è stata presa di mira da tutti!” ha esordito allora Guenda, spiegando che per lei “Non è giusto, è stata presa di mira da tutti nella Casa e fuori dalla Casa!”

Guenda Goria furiosa al Grande Fratello Vip: “Tutti contro mamma, accanimento!”

Furiosa, Guenda Goria ha poi dato seguito al suo sfogo in diretta al Grande Fratello Vip, dichiarando: “Non è giusto perché mia mamma meritava la finale, la meritano tutti quelli che sono entrati a settembre e mia mamma in particolare meritava la finale e vi siete accaniti tutti! Non meritava assolutamente l’eliminazione, assolutamente non è giusto che non sia in finale insieme agli altri.” Gelo in studio, Signorini ha ringraziato Guenda per il suo sfogo ed è andato oltre, senza approfondire.



