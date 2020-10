Maria Teresa Ruta, flirt con Telemaco?/ “Il fidanzato della figlia Guenda è stato..”

Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con Telemaco dell’Aquila? Non è la prima volta che lo sentiamo dire soprattutto perché se n’è parlato anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 quando la stessa Guenda Goria ha alzato il velo su quello che è successo in diretta quando la madre ha puntato il dito conto il suo compagno come se lo conosce molto bene. Perché dire alcune cose di una persona e di una situazione che non si conoscono? Per le sue parole tre le due nella casa è calato il silenzio almeno fino a che non si sono chiarite, almeno in parte, ma questo non è bastato a far tacere i rumors e il gossip fuori dalla scuola e ormai da due giorni si parla della liason che Maria Teresa Ruta potrebbe aver avuto con l’attuale compagno (o forse no) della figlia.

MARIA TERESA RUTA HA AVUTO UN FLIRT CON TELEMACO DELL’AQUILA?

In particolare, a girare il dito nella piaga è stato Roger Garth che ospite in collegamento a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso ha spiegato: “Prima di venire in diretta mi ha scritto una mia ex consulente finanziaria e mi ha detto che Maria Teresa Ruta avrebbe avuto un breve flirt con Telemaco quando Guenda era piccolina…”. A quanto pare quindi l’uomo, sembra cinquantenne, in passato ha avuto una liason con la conduttrice e adesso si ritroverebbe, ormai dallo scorso gennaio, alle prese con una relazione con la figlia. Ma è davvero possibile una cosa del genere? Forse per questo la Ruta ha reagito male quando ha saputo di lui? A smentire le parole del modello ci ha pensato già da Barbara d’Urso anche l’ex marito Amedeo Goria che ha subito rilanciato: “Lo escludo perchè Maria Teresa è una donna che ha sempre avuto affetti stabili, e mai flirt di poca durata…”. I rumors arriveranno nella casa domani sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA