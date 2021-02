Maria Teresa Ruta/ Furiosa con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini attacca!

Maria Teresa Ruta vittima o carnefice di Tommaso Zorzi al Grande Fratello vip 2020?

Maria Teresa Ruta in nomination e poi furiosa, pronta a mettersi contro tutto e tutti per via di quello che è successo nella puntata di lunedì. Mentre in molti in casa iniziano a chiedersi cosa ci sia di vero nel suo comportamento e nelle sue parole, altri ancora sono pronti a puntare il dito contro Tommaso Zorzi reo di averla tradita dopo tutto quello che lei ha fatto per lui. E allora dove sta la verità? E’ presto detto. Lei stessa ha voluto sottolineare il rapporto madre-figlio che ha instaurato sin da subito con Tommaso Zorzi ma sembra che nelle ultime settimane di quel legame non ci sia nemmeno l’ombra: “Io glielo ho sempre detto se non sai cosa fare nominami, ma io non lo farei mai”.

Poi continua spiegando che lei c’è sempre stata per lui ma adesso tutto è cambiato e lei non ha intenzione di farsi calpestare. La situazione che si è creata in casa per via di questa nomination e della scoperta fatta dalla Ruta, ha messo in fibrillazione anche i concorrenti fuori dalla casa.

Francesco Oppini si schiera contro Maria Teresa Ruta

In particolare, a schierarsi contro Maria Teresa Ruta ci ha pensato Francesco Oppini al grido di “l’ho sempre saputo” convinto che quella della conduttrice sia sempre stata una maschera che adesso è caduta a poche settimane dalla finalissima del Grande Fratello vip 2020. Intervistato da Turchese Baracchi in radio, il figlio di Alba Parietti ha rilanciato: “Anche le dichiarazioni varie prima su Alain Delon e poi su Baccini che non trovano riscontro fanno parte del suo modo televisivo di essere. Lei è una grande professionista, quelli che fanno questo mestiere da tantissimi anni sanno bene come comportarsi. Ci può anche stare un atteggiamento del genere. Ovvio che è un atteggiamento per il quale faccio i salti di gioia. Non mi piace come si sta comportando nei confronti di Tommaso”. Oppini proprio non ci sta, forse questa sera entrerà nella casa per dire la sua faccia a faccia?

