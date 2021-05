Maria Teresa Ruta “Guenda e Mirko? Felice per loro”/ “Lei ha vussuto 4 anni pesanti”

Guenda Goria è felicissima e molto innamorata del nuovo fidanzato Mirko Gancitano. Lo ha presentato a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ma non ancora a mamma Maria Teresa Ruta. Ospite oggi a Pomeriggio 5, l’ex gieffina ha rivelato per la prima volta cosa pensa del nuovo fidanzato di sua figlia. “Io penso che la vita è di Guenda e deve fare come si sente. – ha esordito la Ruta in diretta su Canale 5, per poi aggiungere – Da tempo non la vedevo e sentivo così allegra, così sorridente.” Così ha rivelato un retroscena inedito: “Lei ha passato un lunghissimo periodo, di cui non parlo io perché ne parlerà lei il giorno in cui vorrà, di 4 anni davvero impegnativo, pesanti e complessi dal punto di vista affettivo.” Proprio per quanto da lei vissuto in passato, Maria Teresa si dice oggi felice di vedere sua figlia nuovamente serena.

Maria Teresa Ruta felice per sua figlia Guenda Goria e il nuovo fidanzato

A Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta allora dichiara su Guenda che “il fatto che lei abbia aperto così il suo cuore, non ha importanza se sarà la persona giusta, questo suo entusiasmo io lo sposo totalmente perché è l’entusiasmo la base poi dell’innamoramento.” Così conclude: “Dichiararlo così, immediatamente, a me fa quasi ben sperare, perché lei è molto riservata nelle sue cose, bisogna sempre tirargliele fuori”.

