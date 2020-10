“Maria Teresa Ruta hai fatto la pipì sul letto?”/ Stefania Orlando “C’è la macchia..”

Imbarazzo al Grande Fratello Vip 2020 per Maria Teresa Ruta. Mentre si trovava nella camera da letto blu con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, intenta a chiacchierare delle dinamiche della casa e dei vari gruppi che, dopo più di un mese di convivenza si sono formati, Maria Teresa Ruta, di fronte alle battute di Zorzi, ha cominciato a ridere. Una risata di troppo, però, le avrebbe causato un incovieniente, stando a quanto detto da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La Ruta, infatti, fino a quel momento stesa sul letto accanto alla Orlando, si è alzata sotto gli occhi della coinquilina che, vedendo una macchia sul letto, le ha chiesto: “Che hai fatto la pipì sul letto?“. “No no, è la pezzetta”, ha risposto la Ruta senza, tuttavia, riuscire a convincere la Orlando e Zorzi.

MARIA TERESA RUTA HA FATTO LA PIPI’ A LETTO? IL VIDEO VIRALE

Dopo essersi alzata di corsa dal letto, Maria Teresa Ruta è corsa in bagno. Tommaso Zorzi, sempre molto shcietto e diretto, non si è trattenuto. “ Ti sei pisciata addosso? “, chiede l’influencer mentre la mamma di Guenda Goria esce dalla camera. Dalla risposta di Stefania Orlando sembrerebbe che la Ruta abbia avuto davvero dei problemi. “Guarda, c’è la macchia della pipì di Maria Teresa”, aggiunge la Orlando. “Ma dove?” – chiede ancora Tommaso che poi aggiunge – “L’ha già fatto una volta”. Tommaso, poi, si avvicina alla zona del letto dove sarebbe avvenuto l’incoveniente e prova ad annusare. Il video del momento, in poco tempo, è diventato virale scatenando l’ironia del popolo dei social.

Maria Teresa Ruta si è fatta la pipì addosso#GFVIP pic.twitter.com/uYYiZjYy0y — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 15, 2020





