Maria Teresa Ruta “hanno tentato di stuprarmi”/ “Avevo 20 anni, un trauma…”

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 si è aperta con i compagni raccontando di un trauma che ha vissuto quando aveva soli 20 anni. Un trauma rimasto indelebile nella memoria di una donna che, giovanissima a soli 20 anni, ha rischiato di essere violentata. Una confessione forte quella condivisa dalla conduttrice con tutti i suoi coinquilini all’interno della casa che l’hanno fatta scoppiare in lacrime. Tra le lacrime la Ruta ha confessato quanto successo a Tommaso Zorzi: “dicono che sono fortunata ed è vero, sono fortunata, ho dei figli fantastici, sono felice, ho una casa, una mamma, un fratello, una famiglia stupenda non si può volere tutto dalla vita, ma questa è una cosa che mi porto dentro”. Comincia così la lunga confessione della madre di Guenda Goria che all’interno della casa del GF VIP ha deciso di raccontare un momento terribile della sua vita di adolescente.

Maria Teresa Ruta, la confessione choc al Grande Fratello Vip

“Maurizio Costanzo mi ha detto Maria Teresa tu non darai mai il 100% tuo, se non risolvi, non vai fino in fondo, ma io non voglio sapere, il mio passato cosa è successo, io mi dimentico tutto ciò che di buono può essere successo, io non voglio sapere” – dice Maria Teresa Ruta che poi confessa – “dopo che hanno tentato di stuprarmi, lo sai che io avevo 20 anni, lo sai quando ho fatto l’amore per la prima volta? A 24, con il papà di Guenda, 4 anni ci ho messo io a risolvere il problema, e non lo avevo detto a nessuno”. Una confessione difficile, ma che la Ruta si è sentita di fare a Tommaso Zorzi a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Intanto ricordiamo che la conduttrice è tra i concorrenti candidati alla nomination nella puntata in onda lunedì 12 ottobre 2020 dopo che è stata nominata da tutti i compagni della casa. Chissà che questa confessione non possa aiutarla a superare questa nuova nomination.



