Maria Teresa Ruta “ho avuto una cotta per Nino Formicola”/ Pupo: “non é morto?”

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 rivela il nome di un altro “vip” per cui ha avuto una cotta: è la volta di Nino Formicola del duo Zuzzurro e Gaspare. Durante l’ultima diretta del GF VIP 5 la Ruta ha avuto un confronto live con Francesco Baccini, ma la verità del cantautore genovese è stata completamente diverso da quello raccontato dalla conduttrice. Poco prima dell’incontro però Alfonso Signorini ha strappato una promessa alla concorrente. Così sul finire della puntata Signorini è tornato nella casa richiamando proprio la Ruta: “hai fatto una promessa se non fosse Roberto avresti mollato il nome di un altro tuo spasimante” dice Alfonso Signorini, ma Maria Teresa Ruta replica “non ce l’ho”. Il conduttore “non devi dire che non ce l’hai: hai detto che hai 4 che non si possono nominare, tre importanti, due calciatori ed un cantante”. La Ruta: “adesso ci penso”, ma Signorini ribatte “no, no non posso far notte. Tu scegli la categoria: calciatori, cantanti, importanti e innominabili”. Dalla casa la Ruta è in grande difficoltà: “Alfonso facciamo un altro gioco, ti posso dire di chi ti sono innamorato”, ma non c’è niente da fare Signorini dalla studio la esorta a scegliere una delle categorie.

Maria teresa Ruta: “ho avuto una cotta per Nino Formicola”

Maria Teresa Ruta è in grande difficoltà al Grande Fratello Vip 2020 per via della richiesta di Alfonso Signorini. “Ma io non sono la contessa che ha avuto tutti questi amori” – dice la conduttrice in seria difficoltà cercando di sviare il discorso. Poi ammette: “non posso veramente, lo direi. Lo sai che sono una persona tutto d’un pezzo, tu mi hai estorto quella promessa”. Signorini allora cerca di aiutarla: “rimaniamo nell’ambito dei cantanti che sono i personaggi del mondo dello spettacolo che non si offendono”, ma la Ruta glissa “non posso dire il nome di un cantante, ti dico un altro nome. Ho preso una cotta, lui lo sa, è proprio una cotta cotta pesante per Nino Formicola che era Gaspare del duo”. Dallo studio Pupo esclama “è morto?”, ma Signorini ribatte: “no, no è vivissimo. Nino lo conosco benissimo”. Dalla casa la Ruta però precisa: “stiamo parlando di tantissimi anni fa, lui si è sposato, è felicissimo, ma lo sa”.



