Maria Teresa Ruta “Ho dimenticato i mie figli all’autogrill”/ Guendalina: “Non solo!”

Siamo tutti rimasti a bocca aperta quando stamattina Federica Panicucci ha lanciato il tema del giorno (ovvero madre un po’ ingombranti e figli) e la prima a parlare è stata Maria Teresa Ruta, in studio insieme alla figlia Guendalina Goria. Le due raccontano del loro rapporto che si rivela essere ben lontano da quello mamma e figlia come sorelle che tutti pensavano. Non è la prima volta che la nota conduttrice rivela che, in pieno stile inglese, ha preferito che i suoi figli se la cavassero da soli sin dall’arrivo nell’adolescenza ed è per questo che, visto che in Italia non era possibile mandare i figli in un collegio, ha pensato bene di andare via lei di casa lasciandoli soli quando Guenda aveva 17 anni e suo fratello 14. Maria Teresa Ruta ammette: “Ero molto presa dal lavoro, ero stressata e loro riuscivano a far venire fuori il peggio di me e così ho deciso di andare via”. Alla domanda della Panicucci: “Quando sei tornata?” La sua risposta è stata: “Mai più”.

LO SCONVOLGENTE RACCONTO DI MARIA TERESA RUTA

A chiarire meglio quel periodo è intervenuta proprio Guendalina Goria che spiega anche il fatto che la madre ha preferito in quel momento vivere il suo grande amore con Roberto Zappulla in quel periodo ed è sicuramente questa una delle spiegazioni del suo abbandono: “Le difficoltà non sono mancate. Io ho un grande senso di responsabilità e facevo da sorella maggiore/mamma a mio fratello in quel periodo, non è stato facile“. Come se questo non fosse abbastanza, ecco poi altri dettagli sulla vita da mamma di Maria Teresa Ruta rea di dimenticare spesso i figli a scuola e di ricordarsene solo a sera o, in un’altra occasione, di averli addirittura lasciati all’Autogrill dimenticandosi di loro: “Forse tutto sommato è stato meglio che sia andata via”, tuona la figlia per poi sciogliersi in una risata. Ciliegina sulla torta arriva un’altra rivelazione: “A pochi mesi ho chiusa Guendalina in una borsa per portarla in aeroporto”.

