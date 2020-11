Maria Teresa Ruta/ “Ho paura del mio passato ho fatto scelte..” (Grande Fratello Vip)

Maria Teresa Ruta si salva per televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020

Maria Teresa Ruta si salva al televoto e non per volere del pubblico (anche se siamo sicuri che non l’avrebbero eliminata) ma perché il televoto è stato annullato per via di un provvedimento disciplinare in arrivo e che, siamo sicuri, la riguardi davvero poco. In realtà in questi quattro giorni, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è successo davvero poco almeno a livello di liti e di scontri e l’unica nota negativa è legata al comportamento di Patrizia de Blanck. La bella contessa ha inveito contro tutto e tutti, anche contro il povero Enock che si è beccato addirittura qualche schiaffone, e la cosa è diventata oggetto di discussione anche nella camera blu dove Tommaso Zorzi, la Ruta e Stefania Orlando hanno parlato della possibilità di votare la contessa forse un po’ stanca e provata con due mesi passati nella casa lontano dalla sua casa e dai suoi affetti.

Maria Teresa Ruta ha paura del suo passato…

Parlando con Dayane Mello, Maria Teresa Ruta ammette: “Sono preoccupata per altro, spero che non si aprano altre pagine… c’è davvero tanta roba nel mio passato, ho paura del mio passato, ho troppi scheletri nell’armadio”. Al Grande Fratello Vip 2020, la conduttrice ammette che nella vita ha davvero giocato d’azzardo: “ho rischiato senza avere le carte, molte mie scelte gli altri non le sanno, io ho deciso per me, ho fatto delle scelte per me e me ne prendo la responsabile, alcune sono belle per me, altre no e se vengono fuori fanno male a tante persone”. La conduttrice è convinta che ci sia niente di male nel vero, sono cose che lei sa, che il diretto interessato sa e anche un’altra persona sai, le cose però non rimarranno tale a lungo..



