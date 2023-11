Maria Teresa Ruta: “Ho provato 12 volte a fare Tale e Quale Show”/ “Ballando con le stelle? Un’altra cosa…”

Maria Teresa Ruta e il “karma” dell’ultimo posto a Tale e Quale Show: “Alla fine hanno preso loro…”

Ospite della puntata di quest’oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta ha offerto le sue prime considerazioni sulla recente esperienza a Tale e Quale Show. La conduttrice non è riuscita ad emergere nella competizione ma si è detta comunque felice e soddisfatta dell’esperienza. A proposito del mancato accesso al Torneo dei Campioni, ha ironizzato con una simpatica rivelazione: “Mi ero detta fin dall’inizio di non voler arrivare ultima. Alla fine sono stati presi proprio gli ultimi…”.

Maria Teresa Ruta, come sempre briosa, ha fatto un breve recap dell’esperienza a Tale e Quale Show sottolineando quanto la soddisfazione per la sua partecipazione derivi da quanto abbia desiderato nel tempo questa opportunità. “Ti avevo raccontato di aver provato ad entrare nel cast 12 volte? E’ vero, questa è stata la mia volta buona, assolutamente sì. Ho imparato tante cose; sono affezionata particolarmente all’omaggio che ho fatto ad Ornella Vanoni…”.

Maria Teresa Ruta e la “suggestione” di Ballando con le stelle: “Non so ballare…”

Proseguendo nel suo breve racconto sull’esperienza a Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta ha spiegato come tra le tante esibizioni, quella nei panni di Ornella Vanoni le sia rimasta impressa. A tal proposito, a La Volta Buona di Caterina Balivo ha rivelato un simpatico aneddoto: “La cosa più bella dopo l’esibizione è stata che in molti mi hanno scritto dicendomi: ‘Non ti ho vista stasera, c’era la Vanoni come ospite’. ”

Al netto di tutto, prima di salutare il salotto di Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta ha comunque confermato di essere totalmente fiera del percorso vissuto a Tale e Quale Show. Lo conferma il fatto di aver vissuto con il sorriso anche la sostituzione di sua figlia quando, per interpretare Elettra Lamborghini, un incidente l’ha messa fuori dai giochi con la rottura di 3 costole. “E’ stato un percorso in crescendo, ci sarebbero volute altre puntate ma ho imparato tanto; queste esperienze ti fanno sentire giovane dentro“. In conclusione, la conduttrice ha provato a tirarle di bocca una rivelazione: “Se farei Ballando con le stelle? Questa è un’altra cosa che non so fare…”

