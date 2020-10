Maria Teresa Ruta “I figli sono stati sempre con me”/ Sta mentendo? In passato ha rivelato che…

MARIA TERESA RUTA “LASCIA” GUENDA E SI AVVICINA A FRANCESKA E MYRIAM

Maria Teresa Ruta adesso corre da sola e rischia davvero non solo la nomination ma anche il fatto che il pubblico possa votarla per fare uscire dal Grande Fratello Vip 2020. Le discussioni con la figlia e il suo senso di colpa per averla messa nei guai con i suoi coinquilini, le hanno fatto vivere una brutta settimana fino a venerdì scorso ma adesso tutto sembra finito anche se Guenda ha promesso che potrebbe arrivare a nominarla se la madre continuerà a infastidirla o a discutere come fatto in passato. Questo servirà a tenere la conduttrice a bada? Sembra proprio di no visto che in questi giorni si è data davvero alla pazza gioia tra balli, canti e cene, ma tenendosi lontana da liti e discussioni. In molti hanno trovato in Maria Teresa una donna con cui parlare e, in particolare, spesso e volentieri proprio Franceska Pepe e Myriam Catania hanno passato molto tempo a parlare con lei per una sorta di introspezione che alla conduttrice viene naturale. Ma è davvero tutto ora ciò che luccica?

MARIA TERESA RUTA DICE LA SUA SUI FIGLI AL GRANDE FRATELLO VIP MA… MENTE?

Alcune dichiarazioni che nelle ultime ore ha fatto Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 potrebbero metterla nei guai. Il pubblico non dimentica e alcune rivelazioni che hanno fatto sia lei che la figlia Guenda in tv (a Pomeriggio5 e a Pomeriggio5) hanno lasciato intendere che la loro vita di famiglia non è stata poi così canonica e che spesso Guenda e il fratello venivano lasciati da soli a casa, addirittura la conduttrice dimenticava di andare a prendere i figli a scuola e, ad un certo punto, hanno vissuto in case separate proprio per lasciarli crescere e farli abituare senza appoggiare troppo su di lei. E adesso? Parlando con Myriam Catania, la conduttrice ha raccontato della sua vita un po’ difficile, la stessa che le ha dato tanto ma che le ha portato via tanto per via del lavoro e forse l’amore che è sempre mancato. Alla fine, però, parlando dei suoi figli, ha lasciato intendere che dopo la fine della relazione con il marito ‘sentivo che avevano esigenze diverse’ e poi ancora ‘I figli sono sempre stati con me’. Ma è vero? Cosa ne penserà Guenda una volta che avrà modo di ascoltare le parole della madre? Lo scopriremo durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera su Canale5.



