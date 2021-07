Maria Teresa Ruta “In passato curata per esaurimento nervoso”/ “Attacchi di bulimia”

Confessioni forti quelle rilasciate da Maria Teresa Ruta. La conduttrice, una delle maggiori protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio BlaBla in cui, come riporta La NostraTv, ha raccontato un momento molto delicato della sua vita, appartenente al suo passato. Durante l’adolescenza, la Ruta ha sofferto di disturbi alimentali: “Mi hanno curato per esaurimento nervoso, ma io ho avuto un attacco di bulimia e poi di anoressia, – ha raccontato in diretta radio, per poi spiegarne il motivo – perché correvo negli agonisti di atletica, facevo il liceo e in più cominciavo a lavorare come modella. Il mio fisico non ce l’ha fatta”. Un racconto drammatico quello dell’ex gieffina, che oggi è solita affrontare la vita con un costante sorriso.

Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Lei “Ha capito chi sono: è ancora sexy!”

Maria Teresa Ruta e un sogno chiamato Ballando con le stelle

Maria Teresa Ruta ne ha affrontate di difficoltà nel corso degli anni. Molte le ha raccontate durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, anche con l’obiettivo di dare ai telespettatori un esempio positivo per affrontare situazioni simili a quelle da lei vissute. Recentemente, in diretta radio su Rtl 102.5 News, ha parlato dei prossimi progetti televisivi, svelando il desiderio di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente; non farebbe invece l’opinionista al Grande Fratello Vip: “Sono una persona buona, mi troverei molto in difficoltà in quel ruolo, non credo sia adatto per me.”, ha ammesso.

LEGGI ANCHE:

Maria Teresa Ruta/ “Volevo fare la cantante come Mina o l'attrice come Monica Vitti…”Maria Teresa Ruta "Ballando con le stelle? Lo farei"/ "Guenda e Mirko? Sono felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA