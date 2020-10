Maria Teresa Ruta, incidente hot a Mattino5/ Apre le gambe al Grande Fratello Vip e..

MARIA TERESA RUTA HOT IN DIRETTA A MATTINO5 DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Maria Teresa Ruta è ancora protagonista nella diretta dalla casa che ogni tanto Federica Panicucci concede al pubblico di Mattino5 ma se ieri la conduttrice piangeva a dirotto seduta in giardino, oggi è successo qualcosa che possiamo etichettare con un bel bollino rosso. La conduttrice si è collegata nella casa per mostrare Maria Teresa Ruta alle prese con il ballo ma poi qualcosa è andato storto. La conduttrice si è rimessa a letto un attimo dopo e si è nascosta sotto le coperte. Ma chi la conosce sa bene che non sa mai stare ferma e così rieccola pronta ad alzarsi dal letto proprio mentre la telecamera la sta inquadrando in diretta a Mattino5. E’ a quel punto che la Ruta apre le gambe per scendere dal letto e la telecamera inquadra le sue parti intime che spuntano da sotto i suoi slip e pantaloncini bianchi.

In studio nessuno si è accorto del piccolo incidente hot andato in onda a differenza di quanto era successo a Pomeriggio5 con Patrizia de Blanck quando la contessa si è spogliata completamente per cambiarsi d’abito. Siamo sicuri che quando la voce di quanto è accaduto prenderà piede sui social e sul web, la Panicucci dirà la sua magari proprio nella prossima puntata di Mattino5. Cosa vedremo ancora in questo discusso Grande Fratello Vip 2020?





© RIPRODUZIONE RISERVATA