Maria Teresa Ruta indossa delle protesi ai glutei nella casa del Grande Fratello. Durante la settimana in un momento di relax all’interno della casa di Cinecittà, Pamela Petrarolo delle Non è la Rai nota in fondoschiena sodo della conduttrice e giornalista inconsapevole della presenza di un trucchetto! Poco dopo durante un allenamento la scoperta di Pamela Petrarolo: la Ruta indossa una protesi ai glutei. La ex ragazza di Non è la Rai le domanda subito se fosse vero e la Ruta senza girarci troppo intorno conferma la cosa. Una notizia che sconvolge la casa e non solo, visto che la protesi ai glutei diventa oggetto di discussione anche durante la diretta del GF.

Vincitore Grande Fratello, chi è?/ Le previsioni di Helena Prestes e Javier Martinez

Proprio la giornalista confessa in diretta: “la prima protesi l’ho messa nel 1988” e parlando del suo lato B precisa: “Alfonso lì sono piatta, sono come un uomo, anzi gli uomini ne hanno più di me!”.

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello “la prima protesi l’ho messa nel 1988!”

Ironica e divertente come sempre, Maria Teresa Ruta ha ammesso nella casa del Grande Fratello di indossare delle protesi ai glutei; un escamotage a cui è ricorsa per migliorare il suo lato B. ” Piuttosto che deprimermi, me le infilo” – ha detto la conduttrice incuriosendo Alfonso Signorini che dallo studio domanda: “ma dove si trovano?”. La Ruta replica: “in tutti i negozi specializzati” con Signorini che domanda “nei sexy shop?”.

Maria, mamma di Alfonso D'Apice: "Chiara Cainelli? Mi piace tanto!"/ Poi la stoccata a Federica Petagna al GF

La Ruta risponde: “no, non lo so, magari ci sono. Io non l’ho preso nei sexy shop”. La protesi ai glutei ha incuriosito lo stesso Alfonso Signorini che ammette: “sono abbastanza interessato all’articolo, Cesara tu dove le prendi?”. La Buonamici divertita ribatte: “ora le vado a cercare subito”.