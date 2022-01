Maria Teresa Ruta “Katia Ricciarelli non si accorge, macchia sulla sua carriera”/ Confronto al GF VIP?

Maria Teresa Ruta è delusa da Tommaso Zorzi. L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al Settimanale Chi e ha rivelato di essere rimasta male per il comportamento del vincitore del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Maria Teresa ha infatti raccontato di averlo perso di nuovo dopo aver condiviso con lui l’esperienza di “Pechino Express”: “Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GF Vip, siamo stati bene. Poi l’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma”. Maria Teresa ha mantenuto comunque il rapporto con le donne della casa: “Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando”, ha spiegato.

Maria Teresa Ruta ha poi parlato dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip e ha commentato il comportamento di Katia Ricciarelli che in queste settimane è stata travolta dalle polemiche: “Mi piacerebbe avere un confronto faccia a faccia con Katia Ricciarelli. Le spiego perché. Katia non si rende conto che sta mettendo una macchia sulla sua carriera splendida e sulla sua persona altrettanto magnifica. Il GF Vip è una bolla dove stanchezza e noia a volte ti fanno inciampare e Katia è caduta; saprei come risollevarla. Tifo per lei”.

Maria Teresa Ruta ha confessato di aver provato ad avere il terzo figlio con l’inseminazione artificiale. Maria Teresa Ruta e Roberto stanno insieme da oltre 17 anni. Dopo la separazione con Amedeo Goria, Roberto ha saputo conquistare il cuore di Maria Teresa che però ha rivelato oggi di avere un grande rimpianto: “Io oggi vivo di rimpianti. Come ho già detto, quello di non aver sposato il mio uomo e non avergli dato un figlio, anche se ci siamo andati vicini. Poi però non me la sono sentita”.

Maria Teresa ha rivelato dei dettagli intimi e personali e delle difficoltà che ha incontrato: “Avevo intrapreso tutto il percorso con il professor Severino Antinori per fare l’inseminazione in Russia. Dopo aver seguito tutte le cure, il giorno prima della partenza ho guardato dentro me stessa e non me la sono sentita. Pensavo di dare un dolore ai miei figli. Ho sempre vissuto per la felicità degli altri. E ho rinunciato. Roberto mi ha detto: Ti amo, qualunque sia la tua decisione. Quando però i figli sono cresciuti e gli anni passati, Ruta si è confrontata con Guenda e Gian Amedeo e loro le ha confidato che in realtà sarebbero stati felicissimi per lei “Insomma ho fatto una cazzata. Ma ormai il tempo è andato”. Maria Teresa è felice intanto per la figlia Guenda prossima alle nozze con Mirko Gancitano: “Si è avverata la profezia che avevo fatto al Gf Vip, avevo sognato che Guenda trovasse finalmente un ragazzo della sua età e per fortuna Mirko, che ho guardato intensamente negli occhi, la ama sul serio. Non vedo l’ora che arrivi il giorno del matrimonio, che dovrebbe essere quest’anno. Chissà anch’io e Roberto potremmo sposarci”, ha rivelato.

