Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria incinta/ “Lei e Mirko potranno diventare genitori, un sogno che…”

Maria Teresa Ruta e la gioia per la figlia Guenda Goria, presto mamma

Maria Teresa Ruta ha vissuto pochi giorni fa una gioia irrefrenabile: la figlia Guenda Goria è infatti incinta, in dolce attesa del suo primo bebè. L’annuncio in forma pubblica è arrivato dalla ragazza a La volta buona, ospite di Caterina Balivo lo scorso 22 gennaio al fianco del fidanzato e futuro marito Mirko Gancitano. Uno studio che le porta decisamente bene, dal momento che, proprio in trasmissione, aveva ricevuto pochi mesi prima la proposta di matrimonio in diretta tv.

Ora, però, è arrivato l’annuncio della sua prima gravidanza: “Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo, oggi non siamo solo in due ma siamo in tre!”. La notizia ha travolto di gioia anche la famiglia di Guenda Goria, a cominciare da mamma Maria Teresa Ruta, che quel giorno è intervenuta su Instagram condividendo un video che racchiude tutta la sua emozione.

Maria Teresa Ruta: “Un sogno che voglio condividere con voi“

“Avrete notato che nell’ultimo periodo sono stata un po’ latitante. Non postavo niente, come se non avessi nulla da dire“, ha esordito Maria Teresa Ruta nel video postato su Instagram. La giornalista aveva così spiegato il motivo della sua temporanea assenza dai social, nel corso della quale si è dedicata a stare al fianco della figlia Guenda Goria e a condividere con lei, in forma privata e in famiglia, la gioia della gravidanza.

“Stavo seguendo gli sviluppi di questo momento così bello, unico, speciale e gioioso. Poi io tendo a dire sempre la verità e avevo paura che mi potevate fare delle domande. Quindi sono un po’ sfuggita dai social, ma adesso sapete perché. Ho seguito questi momenti difficili, complicati, impegnativi di Guenda: l’endometriosi, la gravidanza extrauterina, la perdita di una tuba. Ora finalmente vi posso dire che Guenda aspetta: Guenda e Mirko potranno diventare genitori e questo è un sogno che voglio condividere con voi“, ha raccontato entusiasta la conduttrice, ora pronta a diventare nonna.

