Maria Teresa Ruta, paura e speranza per il nipote Noah: l’operazione choc al cervello e la rinascita a un anno di distanza

Maria Teresa Ruta, l’operazione alla testa del nipote Noah: “Sarà fiero delle sue cicatrici“

Non tutti sanno che Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria hanno vissuto momenti davvero difficili con Noah, nipote della conduttrice. Nato nel luglio 2024, il piccolo ha affrontato un intervento delicatissimo alla testa quando aveva solo tre mesi dopo una diagnosi di craniostenosi. Mamma e figlia non hanno mai avuto paura nel raccontare l’accaduto, e anzi, sono sicure che le cicatrici che Noah ha sulla testa lo renderanno molto fiero di aver vissuto qualcosa di così importante sin da piccolissimo.

“Purtroppo ci hanno detto che il problema non solo si era aggravato, ma anche che la sua testolina era completamente chiusa quindi non c’era spazio per il cervello di svilupparsi. La diagnosi è stata di craniostenosi“. Così aveva detto Guenda Goria in un’intervista a Verissimo, raccontando come era andata l’operazione: “Ci hanno detto che doveva essere operato d’urgenza. È stata un’operazione lunga e molto complessa. Per riaprire le suture del cranio che si erano chiuse hanno dovuto estrarre il cranio di Noah, lavorarlo su un tavolo e reinserirlo“. Ma come sta oggi il nipote di Maria Teresa Ruta?

Malattia Noah, nipote di Maria Teresa Ruta: come sta oggi il figlio di Guenda Goria

Nonostante il delicatissimo intervento, Noah sta benissimo e Maria Teresa Ruta ha confermato che dopo un anno il piccolo è perfettamente in salute. La craniostenosi è una condizione particolare dove le suture del cranio si chiudono in maniera precoce e non permettono al cervello di svilupparsi. Il bambino è stato poi in terapia intensiva per essere monitorato dai medici, ma col senno di poi ha superato tutto. “Diventare nonna è una delle cose che mi ha reso più felice“, aveva detto Maria Teresa Ruta, che spesso pubblica le foto del suo nipotino in braccio a lei, sereno più che mai.