Maria Teresa Ruta: “La stanza di Patrizia De Blanck puzza”/ “É sporchissima…”

Maria Teresa Ruta critica l’igiene della contessa Patrizia De Blanck e lo stesso fa Tommaso Zorzi. Secondo la conduttrice e l’influencer, la contessa sarebbe poco incline a pulire la stanza in cui dorme. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, infatti, durante una chiacchierata lontani dalle orecchie indiscrete degli altri concorrenti, si sono lasciati andare ad una serie di confidenze sulla pulizia che, nella stanza della contessa, scarseggerebbe. “Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è un brutto odore. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire?”, sono state le parole di Tommaso Zorzi che ha già annunciato che non andrà mai nella stanza della contessa. Dello stesso parere è Maria Teresa Ruta.

MARIA TERESA RUTA E L’IGIENE DELLA STANZA DI PATRIZIA DE BLANCK

Maria Teresa Ruta, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, lava e cucina continuamente. La casa di Cinecittà è sempre molto pulita, ma la conduttrice ritiene che ci sia una stanza non altrettanto pulita. “Io oggi sono andata in quella camera per prendere i bigodini, è improponibile. Non si può dormire in quel posto, impossibile, è sporchissima. C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Bisognerebbe pulirla. C’è un tanfo. Io ho preso la cannella bollita, perché non riuscivo a stare lì dentro. Se devi fare un massaggio devi stare in un ambiente sano e aromatizzato che esprime quello che è il momento. Non ci si può stare dai“, ha raccontato a Tommaso Zorzi. La pulizia della stanza della De Blanck sarà uno degli argomenti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020?



