Maria Teresa Ruta/ La violenza subita negli anni ’70, ferita che non si rimargina

Maria Teresa Ruta torna negli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno in onda tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno. Il volto noto della televisione, vincitrice di Pechino Express 2018, tornerà a parlare della violenza sessuale subita quando era giovane. Un’aggressione che la Ruta aveva purtroppo vissuto negli anni ’70, quando si trovava a Roma: “Non c’era nessuno quel giorno a Roma – raccontava durante un’ospitata a Vieni da me, sempre su Rai Uno – venni aggredita in una stradina, mi strapparono i lobi delle orecchie e hanno provato a violentarmi, ma mi difesi con le unghie e con i denti. Poi è intervenuto qualcuno, ma ero svenuta”. Fortunatamente Maria Teresa riuscì a divincolarsi dal suo aggressore, scampando a quello che sarebbe potuto essere stato un tragico epilogo.

MARIA TERESA RUTA: “NON DISSI NULLA AI MIEI”

Come molte altre donne giovani che subiscono una violenza, la Ruta non riuscì a raccontare la vicenda ai suoi genitori: “Non ho detto nulla perché non volevo dare loro un dolore – aveva raccontato sempre a Vieni da Me – quando andai alla polizia per denunciare non c’erano abbastanza elementi per trovare chi mi aveva aggredito. Mi ha aiutato il lavoro: feci provini per fare praticamente tutto, poi iniziai a lavorare come inviata per Piero Angela”. Nonostante siano passati più di quarant’anni, quella ferita non sembrerebbe comunque essersi ancora rimarginata, e oggi la Ruta ne parlerà con Eleonora Daniele. Maria Teresa ha 59 anni, ed è mamma di Guendalina (30 anni, attrice, recentemente ospite tra l’altro con la mamma sempre a Storie Italiane), e Gian Amedeo (di anni 26), entrambi avuti con l’ex marito e giornalista Amedeo Goria. Negli anni ’90 la Ruta è stata una dei volti più celebri della televisione italiana, poi con l’arrivo degli anni 2000 la sua presenza sul piccolo schermo è lentamente scemata, fino alla “scomparsa”.

