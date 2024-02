Maria Teresa Ruta, la vita privata/ Dai tradimenti di Amedeo Goria all’amore per Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria: i tradimenti subiti

La carriera di Maria Teresa Ruta parla da sé: conduttrice, giornalista, noto personaggio televisivo e protagonista di numerosi reality e programmi del piccolo schermo, dal Grande Fratello Vip alla più recente partecipazione a Tale e quale show. Tuttavia il suo nome è spesso accostato anche alla cronaca rosa e a quella che è stata la sua movimentata vita privata. La giornalista, infatti, è stata sposata tra gli anni ’80 e ’90 con il collega Amedeo Goria, e dal loro matrimonio sono nati due figli, Guenda e Gianamedeo.

La loro storia d’amore, tuttavia, si è incrinata per alcuni tradimenti di lui. “Io ho fatto una scelta in giovane età e ho sposato un uomo imperfetto, come chiunque di noi, con cui ho fatto due figli fantastici; a volte però le sue imperfezioni sono cadute su di me“, ha raccontato Maria Teresa Ruta in una recente intervista a Bellama’ nel novembre 2023. Parlando dei tradimenti subiti dall’ex marito, ha ammesso: “Ha tradito una promessa che mi aveva fatto, io sapevo che lui aveva questo vizio di voler piacere a tutte per una sua insicurezza. Poi ha tradito anche il suo personaggio pubblico… Se ci vogliamo bene? Certo, ci siamo separati e abbiamo vite diverse”.

Maria Teresa Ruta e l’amore con Roberto Zappulla: “Siamo come due ragazzini“

Nonostante i tradimenti subiti e la fine del matrimonio con Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta non ha mai smesso di credere nell’amore. La giornalista ha aperto il suo cuore al produttore discografico Roberto Zappulla, al quale è sentimentalmente legata dal 2006. La coppia, dopo 9 anni di fidanzamento, è convolata a nozze nel 2015.

Una storia d’amore passionale e travolgente, più volte raccontata dalla stessa ex gieffina in molteplici interviste. Nonostante lo scorrere degli anni, la passione e la complicità di coppia non si sono mai affievolite, come aveva raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Io e lui siamo come due ragazzini. Siamo stati in vacanza e non abbiamo mai smesso di ridere e di fare l’amore”.

