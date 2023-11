Maria Teresa Ruta “Lontana dalla tv non per mia scelta”/ “Paola Cortellesi? Ora si accorgono che è brava”

La vita in diretta, Maria Teresa Ruta svela: “Lontana dalla tv non per scelta mia”

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, martedì 7 novembre, tra gli ospiti è intervenuta anche Maria Teresa Ruta, fresca di eliminazione da Tale e Quale Show. La conduttrice è conosciuta per essere un’ottima professionista sempre con il sorriso sulle labbra e piena di autoironia, eppure nella sua carriera i periodi buoi non sono mancati. Alberto Matano, infatti, nel consueto ‘tavolo pop’ della sua trasmissione ha affrontato l’argomento di personaggi noti che dopo un exploit di successo scompaiono volontariamente dalle scene per cambiare vita.

Maria Teresa Ruta ha confessato di non avere questo coraggio, poi ha aggiunto: “Sono stata un po’ lontana dalla tv per altre scelte aziendali e li mi sono reinventata raccontatrice di favole e ho fatto la radio. Io credo che nei periodi di apice uno non riesce a creare, quando cominci ad andare giù ti scatta la voglia o di abbandonare o di restare quindi trovi dentro di te delle nuove risorse.” E infatti la conduttrice negli anni scorsi è stata lontana dal piccolo schermo dovendosi adattare al ruolo di concorrente in vari reality e talent, prima a Pechino Express, poi al Grande Fratello ed adesso a Tale e Quale Show, nonostante la sua lunga carriera da conduttrice.

Maria Teresa Ruta a La vita in diretta, non ha parlato solo delle difficoltà che ha riscontrato nella sua carriera ma anche di quelle che molte donne incontrano per il loro genere. L’esempio più recente è sicuramente Paola Cortellesi, in queste settimane al cinema con il suo primo film da regista dal titolo C’è ancora domani. Nonostante sin da giovanissima Paola Cortellesi ha dimostrato di essere un’artista talentuosa non solo nella recitazione ma anche nel canto e nella conduzione in molti si sono quasi sorpresi della sua bravura dietro la macchina da presa. E per questo Maria Teresa Ruta da Alberto Matano ha voluto sottolineare: “Si sono stupiti tutti come se la sua bravura non fosse già sotto gli occhi di tutti, se fosse stato un uomo queste cose non le avrebbero detto.”

Dopo aver rivelato di essere pronta a sposare il suo Roberto dopo il matrimonio della figlia Guenda Goria con Mirko Gangitano, la conduttrice ha concluso la sua ospitata nel talk di Rai1 lanciando una frecciatina dopo la sua eliminazione a Tale e Quale Show: “Sono una conduttrice ed una giornalista quindi per me era impossibile diventare al livello dei cantanti.” Infatti sul podio dello show di Carlo Conti ci sono proprio tre cantanti: Luca Gaudiano, Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì











