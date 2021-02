Maria Teresa Ruta: “Lorella Cuccarini? Vorrei non incontrarla”/ “Non saluta e…”

Dopo il confronto con Francesco Baccini, Maria Teresa Ruta, nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip, potrebbe essere la protagonista di un nuovo confronto, stavolta con una collega. Durante la seconda puntata del “Tommaso Zorzi Late Show” che è stato seguitissimo e molto commentato sui social, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad una dichiarazione nei confronti di Lorella Cuccarini. Tutto è accaduto quando il conduttore Tommaso Zorzi ha rivolto una domanda pungente a Maria Teresa Ruta che è stata la destinataria della sua nomination nella scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip.

“Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”, ha chiesto Zorzi. Maria Teresa non si è scompasta rispondendo così: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere”. Le parole della Ruta, però, non hanno soddisfatto totalmente Zorzi che ha provato ad estorcele un nome preciso.

MARIA TERESA RUTA: “LORELLA CUCCARINI NON SALUTA”. LEI RISPONDE

Tommaso Zorzi, per spingere Maria Teresa Ruta a fare il nome, è sceso personalmente in campo. “Allora dinne una che te ne dico una anch’io: Giulia Salemi”, ha detto Zorzi. La Ruta, così, si è lasciata andare ammettendo. “La Cuccarini”, ha detto Maria Teresa che, in passato, aveva proprio parlato dell’insegnante di Amici così: “Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”. Lorella Cuccarini aveva già risposto facendo sapere di non vederla da diversi anni. Dopo l’ammissione che la Ruta ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini organizzerà un confronto nella casa di Cinecittà?

Gira la Ruta: "Dì una collega che non vorresti incontrare al supermercato"

Tommaso: "Dinne una che ne dico una anch'io, la Salemi"

