MARIA TERESA RUTA ELIMINATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Maria Teresa Ruta è rimasta sola al Grande Fratello Vip 2020. La donna si è fatta da parte per sua figlia Guenda Goria chiedendo e ottenendo che la loro vita nella casa fosse sdoppiata e non collegata ad un singolo concorrente, ma alla fine mai e poi mai avrebbe mia immaginato che quella scelta segnasse l’uscita di scena nella figlia. Guenda Goria è uscita e la reazione di Maria Teresa Ruta ha infastidito la sua nemica, Patrizia de Blanck, che continua a ritenerla davvero troppo plateale ed esagerata nelle sue cose. L’unico ad arrivare in suo sostegno è stato Paolo Brosio che, appena arrivato in casa, ha rappresentato una ventata di novità per la bella conduttrice che lo ha stretto a sè proprio parlando di Guenda Goria. Proprio il giornalista ha cercato di rincuorare un po’ la conduttrice rivelando come la figlia sia molto severa con se stessa e dovrebbe invece essere un po’ più leggera magari proprio come la madre: ‘Pretende tanto da se stessa e dagli altri’ conclude.

Maria Teresa Ruta: “L’uscita di Guenda? Saranno stati i fan di Balotelli..”

Ma sarà davvero per questo che è uscita dalla casa? Sulla sua eliminazione, dopo i dubbi di Tommaso Zorzi, arrivano anche quelli della madre Maria Teresa Ruta che proprio parlando con Paolo Brosio ha rilanciato: ‘Saranno stati i fan di Mario Balotelli a votarla per farla uscire’. Ancora nella casa la Ruta non si spiega la sua uscita di scena ma questa sera a rischio potrebbe esserci lei visto che è in nomination contro Francesco Oppini e Massimiliano Morra. In casa in questi giorni non c’è stato tempo per nuove discussioni e nuovi problemi e l’unica critica che è stata mossa nei suoi confronti è quella che arriva da Pierpaolo Pretelli che la trova un po’ esagerata nel suo viversi male le nomination. Siamo sicuri che Maria Teresa Ruta se ne farà una ragione delle parole dell’ex velino.



