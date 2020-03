Maria Teresa Ruta, mascherina con reggiseno/ Video, il web contro: “scemenze”

Maria Teresa Ruta ha pubblicato un video tutorial su Instagram in cui ha mostrato come realizzare una mascherina fai da te, fatta comodamente in casa, per difendersi dalla diffusione e contagio del Coronavirus. Un semplice video in cui la conduttrice ha spiegato come, utilizzando la coppa di un reggiseno, è possibile trasformarlo in una comoda mascherina. Visti i tempi che corrono, la mascherina è diventata uno degli oggetti più richiesti del momento con prezzi da 5000 euro a pezzo per via dell’emergenza sanitaria scoppiata in Italia e nel resto del mondo per il virus Covid 19. Un modo per proteggersi, quando ci si reca a lavoro, in farmacia o al supermercato, è fondamentale utilizzare una mascherina, ma visto che è davvero impossibile trovarne una disponibile, in tanti hanno pubblicato sui social video tutorial su come realizzarne una fatta in casa. Anche Maria Teresa Ruta ha voluto dare un consiglio ai suoi follower. “Mascherina fai da te che puoi lavare i igenizzare con un antibatterico tutte le volte che necessita…” scrive nella didascalia del video con tanto di hashtag #iorestoacasa❤️#mascherina #coronavirus@coronavirus_world_20 @clipsofficial#pizzo #elastico#coppettedelreggiseno.

Maria Teresa Ruta, tutorial su mascherina fai da te per Coronavirus

Nel video, Maria Teresa Ruta ha spiegato i vari passaggi per realizzare una mascherina fai da te a casa con una semplice coppa di un reggiseno, un pezzo di pizzo nero, un elastico e una spillatrice. Pochi e semplici passaggi per creare una moderna mascherina: prima di tutto bisogna estrarre una coppa da un vecchio reggiseno, poi ricoprirla con un pezzo di pizzo nero e fissare il tutto con la spillatrice. Dopodiché basterà prendere la misura dell’elastico e fissarlo sempre con la spillatrice. Pochi semplici passaggi, come mostrati dalla stessa conduttrice televisiva, che però è stata criticata duramente dai suoi follower. “Ma ti rendi conto delle scemenze che dici e diffondi in un momento del genere?” scrive un utente, mentre un altro ironizza scrivendo “Prendi un pezzo di pizza che è meglio”. Il commento di una donna, forse una infermiera o comunque del settore, mette a tacere tutti: “Sono efficaci solamente le mascherine certificate che rispettano le normative. Quello che proviene dal fai-da-te deve essere preso con molta cautela perché una persona che la indossa, potrebbe sentirsi sicura di andarsene in giro senza considerare il reale pericolo”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA