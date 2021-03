Maria Teresa Ruta: “Matrimonio subacqueo con Roberto Zappulla”/ “Sarà in Liguria…”

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta ha ritrovato il suo compagno Roberto Zappulla. D’altronde lui ha scelto di non apparire fisicamente nella Casa di Canale 5, inviando alla Ruta solo qualche lettera. Ora che la coppia si è ritrovata sta già pensando al grande passo: il matrimonio. I due, d’altronde, si sono già sposati in varie parti del mondo ma ora il loro desiderio è concretizzare questo sogno anche nel nostro paese.

Dopo le otto volte all’estero, la Ruta e il suo compagno sognano di sposarsi al mare, in Liguria, ma non sulla spiaggia, bensì in modo molto particolare: “Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo!” ha annunciato la giornalista nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Maria Teresa Ruta: “Sposerò Roberto Zappulla con la muta!”

Maria Teresa Ruta ha già avviato i preparativi per la particolare cerimonia e a Nuovo Tv svela: “Mi stanno confezionando una muta bianca. – ha confessato – Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi. Dopodiché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l’Italia, festeggiando con tanti amici e parenti accanto a noi”, ha poi aggiunto. Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla sono pronti a convolare a nozze per la nona volta: della loro storia si è a lungo parlato nel corso dell’avventura della giornalista al GF VIp, dove è stata proprio lei a raccontare della volontà di avere un figlio poi mai arrivato.

