Maria Teresa Ruta/ “Mi piaceva essere corteggiata ma davo due di picche” (GF Vip)

La conduttrice Maria Teresa Ruta negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione nei vari salotti televisivi per via delle sue passate dichiarazioni rispetto alle esperienze amorose del passato. Le sue parole su Alain Delon hanno scatenato la reazione di Alba Parietti, che si è sentita chiamata in causa in prima persona. In queste ultime ore che la separano dal verdetto del pubblico da casa rispetto alla sua permanenza al Grande Fratello Vip, però, Maria Teresa si è ritrovata a fare ulteriori riflessioni rispetto ai suoi passati flirt, confidandosi con i suoi compagni di avventura.

Il frizzante scontro tra la Vippona e la mamma di Francesco Oppini ha fatto sorridere gli inquilini della Casa di Cinecittà. I racconti di Maria Teresa Ruta non si sono però del tutto esauriti ma anzi sono proseguiti soprattutto dopo la messa in onda di alcuni suoi scatti audaci mostrati in puntata. “Ero ben fatta lo ammetto, ma non cercavo pubblicità”, ha commentato la conduttrice e showgirl prendendo con modestia i complimenti ricevuti da Stefania Orlando e Giulia Salemi. Proprio le due amiche, incuriosite dai passati flirt della loro inquilina si sono fatte svelare un nuovo aneddoto: “Mi piaceva essere corteggiata, era la piacevolezza della conversazione… però ricevevano tutti il due di picche, non volevo essere un numero”, ha spiegato la Ruta.

MARIA TERESA RUTA ED IL CONFRONTO CON ANDREA ZELLETTA

Negli ultimi giorni Maria Teresa Ruta ha dovuto fare i conti con l’ennesima nomination. La Vippona negli ultimi tempi è spesso al centro delle discussioni in quanto ritenuta non sempre molto chiara nelle sue esternazioni. A restare in qualche modo deluso dalle sue scelte – rispetto al finalista – era stato proprio Andrea Zelletta che con onestà ha deciso di rendere noti i suoi dubbi, dal momento che la Ruta ne avrebbe parlato con tutti tranne che con il diretto interessato. La gieffina è apparsa visibilmente infastidita ed ha ammesso di non avergli parlato poichè lo avrebbe visto troppo scosso ed in lacrime dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. In realtà, Maria Teresa ha lasciato trapelare nei confronti di Zelletta un certo risentimento dal momento che avrebbe percepito dall’ex tronista un allontanamento in seguito all’ingresso dei nuovi concorrenti. Tornando alla scelta del finalista ha però chiarito: “Ho detto di togliere Pierpaolo e Stefania è stata d’accordo. Per me valete uguali, vi ho difeso a spada tratta”. Tra le altre motivazioni rese note dalla Ruta, anche il fatto che si sia parlato meno in casa di lui. Il suono delle nomination porta sempre di più a covare dubbi e sospetti tra i Vipponi.



