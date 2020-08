Maria Teresa Ruta: “Mia figlia Guenda preoccupata”/ “Doveva essere il suo anno…”

Maria Teresa Ruta, ai microfoni di Io e Te, racconta il suo amore per gli animali, in particolare per Nuvola, una gatta che ha scelto la conduttrice che, da sempre, ha un amore particolare per i gatti anche se ama tutti gli animali non “Anche a causa del mio lavoto, credo che io riesca a donare al gatto più di quanto possa donare ad altri animali”, racconta Maria Teresa Ruta che poi riceve un invito speciale da Pierluigi Diaco. “Maria Teresa sei venuta ospite del faccia a faccia?”, chiede il conduttore. “No, sono venuta durante le prime puntate ma era una discussione sul rapporto tra genitori e figli”, risponde la Ruta. “Allora se ti va mi piacerebbe averti nel faccia a faccia perchè hai una bellissima storia professionale”, aggiunge Diaco invitando ufficialmente in trasmissione la Ruta che accetta volentieri.

MARIA TERESA RUTA: “MIA FIGLIA GUENDA PREOCCUPATA PER IL TEATRO”

Approfittando della presenza di Maria Teresa Ruta in collegamento con Io e Te durante la rubrica “Gli amici di Ugo”, Pierluigi Diaco ha chiesto notizie anche sulla figlia della Ruta, Guandalina. “Come sta tua figlia?“, ha chiesto Pierluigi Diaco. “Guenda è molto preoccupata perchè quest’anno doveva essere il suo anno. Lei è la produttrice, l’attrice e la pianista di questo concerto dedicato a Clara Schumann e come sai quest’anno è tutto perso per il teatro ed è molto dura“, spiega la Ruta. “Allora facciamo l’intervista insieme perchè a me Guandalina piace molto perchè è una ragazza straperbene, figlia di due persone che, a differenza di quello che si possa pensare dalla narrazione dei rotocalchi, hanno educato questa ragazza alla disciplina con molta severità e quindi vi voglio entrambe”, conclude Diaco.



