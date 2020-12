Maria Teresa Ruta: “Non ho mai tradito Amedeo Goria”/ “Ero molto ingenua e…”

Maria Teresa Ruta apre i cassetti dei ricordi durante una conversazione nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2020 con Cristiano Malgioglio. Il paroliere, incuriosito dalla vita privata della coinquilina, è riuscito a farsi raccontare alcuni dettagli sulle storie d’amore vissute. Malgioglio si è concentrato sul matrimonio finito con Amedeo Goria e sulla storia che vive ancora con Roberto. “Ma spiegami, quando hai scoperto che ti tradiva perchè hai lasciato correre?” ha chiesto Cristiano. “Gli volevo bene, forse un pò di insicurezza… sai all’epoca ero molto ingenua, ho realizzato con il tempo”, ha risposto Maria Teresa Ruta con gli occhi lucidi. La conduttrice ha poi svelato di non averlo mai tradito. “Non l’ho mai tradito, ma se l’avessi fatto mi avrebbe fatto soffrire di meno”.

MARIA TERESA RUTA: “NON HO MAI VOLUTO INDAGARE SUI TRADIMENTI DI AMEDEO GORIA”

Maria Teresa Ruta ha ammesso di aver sofferto molto per il suo matrimonio con Amedeo Goria e di nno aver mai voluto indagare sui tradimenti “perchè sapevo ce venivano dalle sue insicurezze. Lui poi è sempre stato molto affettuoso con me”, ha aggiunto la Ruta. “Ero proprio ingenua o non volevo vedere. Non ho avuto esperienze“, ha aggiunto la Ruta che ha poi raccontato il grande amore che vive ancora con Roberto. “Il suo sguardo mi ha stupito, perchè guardava oltre, non mi conosceva come personaggio”. Incantato dal racconto d’amore di Maria Teresa Ruta, Malgioglio si chiede perchè non l’abbia sposato. “Come mai non vi siete sposati subito?”, chiede il paroliere. “Quando lui me lo ha chiesto ho detto di no, i ragazzi erano piccoli… non me la sono sentita”, ha concluso una sognante Maria Teresa.



