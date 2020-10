Maria Teresa Ruta/ Piange per la nomination e la figlia Guenda ma.. (GF Vip 2020)

Maria Teresa Ruta sarà eliminata al Grande Fratello Vip 2020 insieme alla figlia Guenda oppure no? Gli abitanti della casa non la sopportano, questo ormai è assodato visto che continuano a votarla e, addirittura, pensano che sua figlia sia a rischio proprio per colpa della madre. La scorsa puntata, quella andata in onda lunedì sera, l’ha vista nuovamente protagonista proprio perché Alfonso Signorini ha voluto riprendere una serie di comportamenti che la conduttrice ha avuto nella casa e che continua ad avere soprattutto al mattino quando sembra quasi posseduta a dire dei suoi compagni. Il conduttore del Grande Fratello Vip la trova vitale e ha rivelato ai suoi gieffini che guardandola ha la carica per tutta la giornata, ma per loro in casa non è così piacevole sopportarla e così continuano a nominarla anche a discapito di Guenda. Proprio questa consapevolezza e le parole dei suoi compagni di casa di lunedì scorso, hanno un po’ colpito la conduttrice.

MARIA TERESA RUTA ELIMINATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Maria Teresa Ruta ha accusato il colpo ma se in puntata ha fatto quasi finta di niente, nelle ore successive si è sciolta in un lungo pianto anche un po’ liberatorio. La conduttrice ha pianto a lungo mentre ha preparato la colazione e poi anche in giardino seduta a prendere il sole. Come se non bastasse, a renderla ancora più triste, ci ha pensato il pensiero di suo fratello. La concorrente ha rischiato poche settimane di perdere il fratello Stefano travolto da un’auto mentre era in bici: “Non si sa per quale motivo un signore di 84 anni è passato nella zona vietata proprio quando stava passando mio fratello a forte velocità tamponandolo”. Secondo quanto racconta Maria Teresa Ruta per suo fratello si è temuto il peggio ma poi ha comunque deciso di entrare nella casa proprio come aveva promesso a Stefano. Un giorno lo vedremo al Grande Fratello Vip per una dolce sorpresa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA