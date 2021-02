Maria Teresa Ruta piange per papà Giovanni/ “Avrebbe potuto essere qui se io…”

Non riesce a trattenere l’emozione, la tristezza Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello Vip quando l’amica Stefania Orlando riceve in Casa la sorpresa di suo padre Pietro Romano. Una commozione dettata dal fatto che il suo papà, Giovanni, è morto circa 4 anni fa. Signorini nota subito le sue lacrime ed è quando ne chiede il motivo che la Ruta ammette che è per il suo papà: “Se avessi accettato la proposta del Grande Fratello Vip la prima volta anche lui avrebbe potuto essere qui”, ammette la giornalista. La prima proposta è infatti arrivata qualche anno fa, quando il suo papà era ancora in vita e oggi la Ruta rimpiange, dunque, quel momento.

Maria Teresa Ruta e il ricordo di papà Giovanni

Proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha più volte parlato di suo padre, raccontando quando per lei fosse un uomo speciale. “Quattro anni fa è venuto a mancare l’uomo che mi raccontava le favole e mi diceva di guardare sempre su.” ha infatti raccontato, “lui mi portava a passeggio e stavamo ore a guardare le cartoline, anche se poi non potevamo comprare il francobollo”. Oggi, ogni mattina, Maria Teresa Ruta, appena sveglia, alza gli occhi su, al cielo, e saluta il suo papà nella Casa.



