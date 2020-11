Maria Teresa Ruta/ Piange per Patrizia de Blanck, e su un misterioso uomo rivela..

MARIA TERESA RUTA PIANGE PER PATRIZIA DE BLANCK AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

E’ stata una settimana un po’ sottotono per tutti questa che sta per concludersi per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 e anche per Maria Teresa Ruta che ormai sembra essersi assestata al fianco di alcuni inquilini della casa stringendo il rapporto con loro (vedi i ragazzi della stanza blu) e meno con altri. Rimane il fatto che, nonostante tutto, sembra che la conduttrice sia un po’ preoccupata per la Contessa Patrizia de Blanck che proprio nella puntata di questa sera potrebbe lasciare la casa perché in nomination. In molti sono convinti che la serata non avrà delle eliminazioni così sconvolgenti mentre altri ancora sono pronti ad accogliere fuori dalla casa, nel bene e nel male, la bella Contessa, e Maria Teresa Ruta? Si è svegliata in lacrime pensando al momento della possibile eliminazione dicendosi dispiaciuta per la De Blanck e chiededo agli altri un modo per prepararla a quello che potrebbe essere l’esito del televoto di questa sera. Tommaso Zorzi boccia la sua idea convinto che lei sappia bene affrontare la possibile eliminazione ma la Ruta, nonostante le liti e i dissapori, è convinta che comunque la Contessa sia stata una colonna di questa edizione del programma e le dispiacerà un po’ perderla, avrà modo di dirglielo questa sera quando arriverà il momento di togliersi il sassolino dalla scarpa?

MARIA TERESA AMMETTE DI AVER CONOSCIUTO UN UOMO MENTRE ERA SPOSATA CON AMEDEO…

Dall’altro lato Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 ha dovuto affrontare anche la furia del gossip quando Giacomo Urtis, entrato con questa missione nella casa, ha un po’ stuzzicato la conduttrice che a quel punto ha rivelato di non aver mai tradito Amedeo Goria ma di aver incontrato un uomo quando era sposata. Riguardo all’amore non transinge e lei non sospetta nemmeno che il suo uomo possa chattare o parlare con un’altra donna perché l’amore è soprattutto rispetto. Il suo compagno Roberto è monogamo e questo la rassicura mentre Amedeo Goria ama fare il piacione e quando una donna cede, lui in quel momento non si ricorda di avere una moglie o un rapporto. A quanto pare i tradimenti del marito sono ancora segni indelebili dentro di lei. Come finirà la serata di Maria Teresa Ruta?



