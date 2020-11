Maria Teresa Ruta/ Piange per Roberto Zappulla e bacia Tommaso Zorzi!

Maria Teresa Ruta piange per Roberto Zappulla al Grande Fratello Vip 2020 ma lui…

Maria Teresa Ruta continua a fare il bello e il cattivo tempo in questo Grande Fratello Vip 2020 e mai come in questa settimana i vip si sono sentiti messi alle strette. I nominati sono tanti ma, soprattutto, il fatto che il programma vada avanti fino a febbraio ha scosso un po’ tutti che, salvo nomination ed eliminazioni, dovrebbero rimanere in casa fino a metà febbraio. Quella meno scossa, almeno durante la puntata scorsa, quella dell’annuncio, sembrava essere proprio Maria Teresa Ruta ma poi in settimana tutto è cambiato e spesso e volentieri si è mostrata in crisi soprattutto pensando al suo compagno Roberto. Sfogandosi con Enock la conduttrice ha ammesso di essere un po’ in crisi perché hanno deciso insieme la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 e lei è una che non molla mai anche se adesso deve pensare anche a lui. Enock è convinto che presto tutto le sarà chiaro e che se troverà la forza di andare avanti, lui le starà vicino. In effetti il modo di sostenerla Roberto l’ha trovato perché sulla casa è passato un aereo tutto per lei con scritto: ‘Non mollare mai, ti amo’. Inutile dire che la conduttrice ha apprezzato, ha sorriso e pianto per questo messaggio, quello di cui aveva proprio bisogno per continuare ancora in questo percorso almeno fino a quando non cederà o il pubblico la manderà a casa.

La discussione con Tommaso Zorzi e poi il bacio!

Questioni di cedimenti hanno riguardato anche l’amica tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. La conduttrice al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di criticare un po’ il comportamento dell’influencer che sta assorbendo completamente le energie di Tommaso Zorzi che sta andando avanti stremato in questo suo percorso. Dopo averne parlato con gli altri, la conduttrice lo ha fatto anche con il diretto interessato lasciandolo praticamente in crisi. L’influencer ha pianto per le parole della Ruta e ci ha riflettuto molto dandole ragione in alcuni frangenti ma Stefania Orlando si è un po’ dispiaciuta per la cosa e così ha deciso di affrontare la conduttrice che ha ammesso tra le lacrime di essere un po’ gelosa di Tommaso. A sancire però il loro confronto, le scuse e il loro riavvicinamento c’è stato prima un abbraccio con la Orlando e poi un bacio lungo e intenso con Tommaso Zorzi sulle labbra. Pace fatta quindi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA