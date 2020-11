Maria Teresa Ruta/ Ride per Miss Trota e Mestolino d’oro mentre Amedeo Goria piange!

Maria Teresa Ruta racconta dei concorsi di Miss Trota e Mestolino d’oro al Grande Fratello Vip 2020

Un passato da Miss Mondo Suzuki e Miss Trota e un futuro da influencer per Maria Teresa Ruta? La bella conduttrice vive al massimo i suoi due giorni in casa contenta di non essere finita in nomination, almeno per questa volta, e così continua a mettersi in gioco con le sue continue smorfie, i suoi balli, le sue docce ormai un cult (tanto che Tommaso Zorzi ne ha fatto l’imitazione) e poi il gesso. Anche per lei arriva il momento dell’ingessavip e in queste ultime ore ha avuto modo di avere un calco tutto suo, che si è lasciata indurire addosso mentre, naturalmente, continuava a parlare con i ragazzi della casa. E’ stato a quel punto che la conduttrice ha raccontato del suo passato in passerella pregando il Grande Fratello Vip 2020 di trovare una sua foto con tanto di pantaloncini dorati e 20 chili in più mentre stringeva nelle mani il suo premio, il mestolino d’oro. Come se non bastasse, poi racconta di essere stata, agli inizi degli anni ’70l due volte Miss, anche se con titoli stranissimi, e i ragazzi non possono far altro che ironizzare sulla cosa facendo sciogliere in una risata anche la conduttrice sotto lo sguardo attonito, e un po’ schifato, della contessa de Blanck.

Maria Teresa Ruta sogna di fare l’influencer mentre Amedeo Goria piange in tv

In questi giorni, però, Maria Teresa Ruta ha avuto modo di pensare anche al suo futuro e, in particolare, al suo lavoro da influencer. Ebbene sì. Maria Teresa Ruta ha ammesso a Giulia Salemi di essere interessata al lavoro da influencer perché la affascina molto. A quel punto la gieffina le da delle dritte e i fan della conduttrice sognano già il momento in cui, uscita dalla casa, inizierà la sua carriera da influencer tutta da ridere. Ci sarà modo per prenderla sul serio? Mentre lei pensava al futuro, però, l’ex marito Amedeo Goria è stato ospite a Domenica Live sciogliendosi in lacrime e chiedendo di andare via dallo studio, quando ha avuto modo di sentire la madre dei suoi figli parlare dello stupro subito. A quel punto, Barbara d’Urso ha rilanciato: ‘Sei ancora innamorato di lei proprio come dice tua figlia Guenda’. Maria Teresa Ruta avrà modo di vedere le immagini del marito in lacrime a Domenica Live questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA