Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 27 febbraio 2025 abbiamo assistito ad una rivelazione decisamente hot di Maria Teresa Ruta. Ad avvisare Alfonso Signorini di questa uscita spinta è stata Rebecca Staffelli che ha mostrato una clip. Nel video si vedono lei e Shaila Gatta che conversano: “Ma tu e Roberto…cioè, funziona…?” le chiede la ballerina. “Sì, ci sono stati dei periodi in cui il nostro record era 14 volte al giorno…“, risponde Maria Teresa Ruta, provocando lo stupore dell’ex velina che non riesce a credere alle sue orecchie.

Guenda Goria, chi è? "Ho rischiato la vita per rimanere incinta"/ Il rapporto con la madre Maria Teresa Ruta

“Avevo degli arretrati, cara”, dice la showgirl. Maria Teresa Ruta è attualmente sposata con Roberto Zappulla con il quale ha deciso di unirsi in matrimonio undici volte: in ogni posto in cui vanno convolano a nozze. Dopo la storia con Amedeo Goria, con il quale è stata vittima di tanti tradimenti a causa del “vizietto” dell’uomo, ha deciso di lasciarlo, definendolo incorreggibile sotto quel punto di vista. “Faceva il cascamorto con le altre anche davanti a me“, confessa Maria Teresa Ruta, che aveva scoperto i tradimenti a causa di alcuni bigliettini dedicati ad altre donne. La prova definitiva è stata poi la famosa agendina nera nella quale l’uomo segnava tutte le amanti.

Maria Teresa Ruta confessa al Grande Fratello: "Non ho mai avuto un'amica del cuore"/ "Ero sempre da sola…"

Maria Teresa Ruta sull’ex marito Amedeo Goria: “La lista delle amanti con il punteggio”

“C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio” aveva dichiarato Maria Teresa Ruta riguardo all’ex marito. Oggi, invece, sembra essere più felice che mai con Roberto Zappulla dopo il divorzio dall’ex marito nel lontano 2004. Al Grande Fratello, la donna non si risparmia dal raccontare quanto vada bene con lui scendendo nei dettagli e lasciando a bocca aperta Shaila Gatta che l’ha guardata attonita dopo la notizia delle 14 volte. Sarà tutto vero?