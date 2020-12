Maria Teresa Ruta/ Rivelazioni piccanti a Malgioglio su Roberto Zappulla e..

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020, rivelazioni piccanti a Malgioglio su…

Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a rivelazioni piccanti in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 complice l’intervento di Cristiano Malgioglio. Il paroliere è entrato nella casa con la sua solita verve e tanta voglia di socializzare e in un attimo ha preso il posto che era di Tommaso Zorzi tra frecciatine, provocazioni e interviste. Proprio nella sua ormai famosa intervista della lavatrice, Malgioglio ha tirato fuori dalla Ruta una serie di rivelazioni a cominciare da quella relativa agli uomini che ha avuto nella sua vita e finendo ad alcune rivelazioni piccati come quella sul fatto che il suo compagno, Roberto Zappulla, è un grande baciatore: “Ho avuto solo due grandi amori. Roberto è pazzesco, un grande baciatore”. In un secondo momento conferma che se glielo avessero chiuso alla fine avrebbe lasciato il posto a Guenda, sua figlia, e poi la sua amarezza sul tempo che passa: “Cosa mi manca della vita? La vita, vorrei tornare indietro e vivere ancora, avrei voluto fare tante altre cose, la vita corre e mi sembra già scolpita”. Alla fine il suo neo compagno di viaggio la invita a guardare avanti perché è davvero molto amata ed è una persona straordinaria.

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 consigliera per la Gregoraci e Giulia Salemi ma..

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 continua a conquistare tutti. Nei giorni scorsi ha fatto sciogliere Elisabetta Gregoraci che adesso parla spesso con lei e si confida anche quando in casa litiga (vedi quello che è successo con Giulia Salemi) e alla fine ha fatto lo stesso anche con la giovane influencer alla quale ha consigliato di passare un po’ in rassegna la sua vita invitandola a fare il salto e guardare avanti. Cosa farà Giulia Salemi alla fine? Seguirà il consiglio di Maria Teresa Ruta ormai diventata la mamma per tutti in casa?



