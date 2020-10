Maria Teresa Ruta/ Scontro con l’ex di Roberto Zappulla Anna Parziale?

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 piange per Guenda Goria

Dopo la difficile serata di venerdì, Maria Teresa Ruta è apparsa un po’ sottotono in questi due giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice si è limitata a tenere compagnia a Massimiliano Morra e a conoscere un po’ l’inizio della sua carriera e anche il suo primo incontro con la fidanzata Dalila, e poi è stata accanto alla figlia Guenda Goria spesso e volentieri tra lune da guardare in giardino e pettegolezzi nella lavatrice. Rimane il fatto che le due, entrambe in nomination, venerdì sera si sono strette durante la diretta in lacrime quando la conduttrice ha raccontato alla figlia di aver cercato di avere un figlio dal compagno Roberto ma senza riuscirci. Quando era sul punto di partire per un’inseminazione artificiale all’estero, ha deciso di rinunciare proprio per non dare un dolore ai suoi figli perché non sapeva come avrebbero reagito. Per loro ha quindi rinunciato ad un figlio e l’abbraccio della figlia l’ha consolata. Il loro rapporto si è molto evoluto in queste settimane e siamo sicuri che le due possano ancora regalarci tanto tra pettegolezzi e verità da rivelare.

Maria Teresa Ruta allo scontro con l’ex di Roberto Zappulla, Anna Parziale?

Le cose per Maria Teresa Ruta oggi al Grande Fratello Vip 2020 potrebbero complicarsi se nella casa arriveranno le parole di Anna Parziale, l’ex dell’attuale compagno della conduttrice. La donna è stata ospite a Domenica Live ed è nello studio di Barbara d’Urso che ha raccontato la sua versione dei fatti sull’amore di Maria Teresa e Roberto rivelando che in realtà lei e il suo compagno stavano ancora insieme quando lui ha iniziato a frequentare la conduttrice ‘ Roberto Zappulla mi ha tradito con lei dopo dieci anni d’amore’. Poi parte l’affondo a Maria Teresa Ruta rea di averla infangata come donna parlando della loro storia come di una questione di una notte per non darle il giusto valore. La donna arriverà nella casa per confrontarsi con la conduttrice al Grande Fratello Vip 2020 o sarà Roberto che dovrà rispondere alla sua ex per difendere Maria Teresa Ruta?



