Maria Teresa Ruta/ Scontro con Patrizia de Blanck? La Contessa la offende e…

Maria Teresa Ruta continua a finire in nomination e anche questa sera c’è davvero il rischio che la conduttrice possa essere eliminata al Grande Fratello Vip 2020 chiudendo qui il suo percorso nella casa. In questo mese la conduttrice si è donata anima e corpo al reality e non solo grazie ai suoi balletti ormai diventati storici ma anche per i suoi scontri e le sue sfuriate. Maria Teresa Ruta venerdì scorso ha inveito contro il marito Amedeo Goria reo di aver definito sua figlia bipolare accusandolo di averla sempre abbandonata a sè stessa e di averla fatta sentire di troppo quando era lei ad andare a Roma a trovarlo. Non sappiamo se i due avranno modo di chiarirsi questa sera ma sicuramente l’ex marito lo ha fatto in tv spiegando il significato che aveva dato a quella parola e confermando anche di aver tradito la moglie e di aver messo fine così al loro matrimonio.

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 si prepara lo scontro con Patrizia de Blanck?

E nella casa? Maria Teresa Ruta deve fare i conti adesso anche con la Contessa De Blanck. Patrizia continua a definirsi al di sopra delle strategie e dei sotterfugi della casa del Grande Fratello Vip 2020 ma se nei giorni scorsi l’abbiamo vista chiedere ad Oppini di votare Stefania Orlando, adesso la Contessa sembra puntare a Maria Teresa Ruta. Sicuramente lo scontro tra le due sarà servito questa sera visto che proprio nelle scorse ore la De Blanck ha definito la Ruta un ‘personaggio inutile’ di questa edizione e poi continua dicendo che va bene se lo fa una ragazza, ma una della sua età non può fare la buffona 24 ore al giorno. Come prendere la Ruta queste parole? Dopo Matilde Brandi, è arrivato il momento di fare i conti con un’altra prima donna della casa?



