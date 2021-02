Maria Teresa Ruta scopre che Zorzi l’ha nominata/ “L’amicizia vale più del gioco!”

Rottura in vista all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta è Tommaso Zorzi a rompere gli equilibri e scatenare dissapori. Lunedì scorso, l’influencer ha infatti nominato Maria Teresa Ruta, tra le sue migliori amiche nella Casa fin dall’inizio, turbato dalla vicenda del flirt con Francesco Baccini. Proprio nelle ultime ore, la Ruta è venuta a conoscenza de ‘tradimento’ di Zorzi, rivelatole da Dayane Mello.

“Se tu stai giocando, non è un problema, perché anche loro stanno giocando. – ha fatto notare la Brasiliana a Maria Teresa – Chi sono loro per giudicarti? Perché loro sono stati i tuoi migliori amici.[…] tu adesso ti ritrovi così, a due settimane dalla finale, essendo comunque nominata dalle persone che, comunque, ti tenevano come amica. Non lo condivido. Mi mette tristezza“, ha sottolineato Dayane, lasciando poi la parola ad una molto amareggiata Maria Teresa.

Maria Teresa Ruta sconvolta dalla nomination di Zorzi: “Io non l’avrei mai fatto!”

“Ci sta nelle regole del gioco. – ha allora replicato Maria Teresa Ruta, lanciando però la stoccata a Tommaso Zorzi – Nella mia vita l’amicizia vale più di un gioco e quindi mantengo fede a quelli che sono i miei principi, tanto io poi resterò con me stessa e lo specchio. Io non lo avrei fatto“. Pur cercando di affrontarla con filosofia, la Ruta è palesemente delusa da colui che credeva amico. Infatti ha poi sottolineato quelli che, a suo dire, sono stati i ragionamenti di Zorzi al momento delle nomination: “Lui è andato prima in confessionale. Ha pensato che Giulia l’avrebbe nominato, perché lui ragiona tanto. Quindi magari ha pensato: ‘Giulia mi nomina, ma io non voglio fare vedere che l’ho nominata’.” D’altronde poco prima, Pupo l’ ha criticato proprio per l’atteggiamento con Giulia Salemi: “Non ha voluto nominarla per far vedere che… Non può nominare Stefania, non vuole nominare Rosalinda e Andrea; allora chi nomina? Era l’unico che non mi aveva mai nominato. Così adesso ho il quadro completo, mi hanno nominato tutti“, ha concluso la Ruta. Di certo questo sarà uno degli argomenti della diretta di venerdì.



