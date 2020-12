Maria Teresa Ruta “Ses*o per un programma?”/ “Amedeo Goria disse ‘per una volta…’”

Al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta torna su una questione complicata e un po’ dura ovvero quella delle molestie subite sul lavoro, molestie che ha sempre cercato di superare senza mai cedere perché, come ha ricordato lei ieri sera, si può sempre dire di no e trovare una via di uscita. In particolare, la conduttrice ha raccontato di essere stata vittima di molestie in tre occasioni nell’arco della sua vita e la cosa che più l’ha ferita e il fatto che il marito Amedeo Goria le avrebbe detto che l’avrebbe perdonata nel caso avesse ceduto riferendole: “Cosa vuoi che sia una volta sola di fronte a una grande opportunità?”. La conduttrice ha raccontato di aver subito molestie per tre volte e se la prima è stata a 20 anni, la seconda è stata nel 91 quando una persona importante gli disse: “Poi parliamo del programma, lascia pure la porta aperta che dopo salgo” e quando mi ha raggiunto: “Ma sei ancora vestita? Spogliati pure” e a quel punto è finito tutto a “tarallucci e vino” perché lei ha tirato fuori la storia della famiglia e della figlia come arma di difesa.

Maria Teresa Ruta “Ses*o per un programma? Amedeo Goria me lo avrebbe permesso..”

Alfonso Signorini, però, torna sull’argomento Amedeo Goria reo di aver detto alla moglie di concedersi per un’occasione importante perché lui avrebbe capito e perdonato. In particolare, il conduttore del Grande Fratello vip torna sulla questione: “Quello che più mi ha colpito nel tuo racconto è stata la reazione di tuo marito, Amedeo Goria” e così lei ha poi spiegato ancora: “Ero stata appena eletta la donna dell’anno, avevo ricevuto il Telegatto ed era un momento importantissimo della mia carriera. Lui mi ha detto che il programma sarebbe stato importantissimo e che mi avrebbe perdonata. Una volta soltanto, cosa vuoi che sia, di fronte a una grande opportunità. L’ha detto con amore, penso che l’abbia detto per sentirsi dire che lo amavo. Penso sempre il bene”. Adesso toccherà a lui rispondere?



