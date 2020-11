Maria Teresa Ruta “Sono stata stuprata”/ “Aggredita alle spalle, non ho denunciato..”

Maria Teresa Ruta choc ieri sera al Grande Fratello Vip 2020, in una puntata davvero emozionante in cui la conduttrice ha raccontato alcuni avvenimenti della sua vita, una cosa un po’ difficile da dimenticare e che lei non ha nemmeno affrontato fino in fondo. In questi giorni la conduttrice ha parlato dei suoi fantasmi e di alcune cose private che conosce solo lei e che, al massimo, conoscono i diretti interessati, e lei teme che possa venire qualcosa a galla che faccia del male a tante persone. Alla fine l’unica cosa che è venuta a galla è stato il suo drammatico racconto sullo stupro subito a 20 anni quando due ragazzi per strada l’hanno aggredita alle spalle tant’è che lei non è riuscita nemmeno a vederli bene o riconoscerli. Alfonso Signorini ieri sera ha affrontato il discordo in diretta e lei alla fine ha commentato il video delle sue rivelazioni a Tommaso Zorzi.

Maria Teresa Ruta rivelazioni choc: “Sono stata stuprata”

In particolare, Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020, ha spiegato: “Alfonso io resto sempre col sorriso. Come Rosalinda non ho detto nulla ai miei genitori per non dare loro un dolore, ma ragazze lasciatevi aiutare perché da sole non potete farcela”. Poi ha rivelato il motivo per il quale non ha denunciato: “Non ho denunciato perchè non ho riconosciuto nessuno, sono stata aggredita alle spalle, ma quello che mi hanno fatto è stato un dolore assoluto”, poi spiega anche che non guarda gli uomini della casa e nemmeno in generale perché non riesce a rapportarsi a loro e poi svela che Amedeo Goria lo sapeva e che con lui ha fatto l’amore quattro anni dopo lo stupro: “Quando ho raccontato al papà di Guenda quello che mi era successo mi ha detto “se vuoi facciamo un matrimonio bianco”, purché tu sia felice”. Alla fine la conduttrice lancia il suo messaggio di speranza a tutte: “Donne non mollate mai e sappiate che non siamo noi noi quelle sbagliate!”.



