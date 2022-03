Maria Teresa Ruta “Stella più adatta per Amedeo Goria”/ Nuovo sgarro a Vera Miales

Colpo di scena nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 dove Barbara D’Urso è tornata a parlare degli argomenti che hanno popolato la puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 in onda ieri. In studio Guenda Goria e sua madre Maria Teresa Ruta che tornano a pungere Vera Miales, compagna di Amedeo Goria. La prima è Guenda che, dopo il confronto di ieri, sulla Miales dice: “La sensazione che ho è che Vera giochi molto a fare la vittima. Questa cosa all’inizio funziona, però dopo un po’ bisogna anche dare qualcosa. Lei deve anche capire che deve dare qualcosa di se, altrimenti è sempre vittima anche all’interno del gioco. Per lei è sempre colpa di qualcun altro. Dovrebbe sciogliersi un po’ di più e affrontare le occasioni anche con maggiore generosità, lasciatemelo dire!”

A sorprendere però è il fatto che Maria Teresa Ruta si sia schierata dalla parte di Stella (stylist di Alex Belli), trovandola molto più adatta all’ex marito rispetto a Vera Miales. “Quest’uomo non lo conosco più da tanto, sono 25 anni che non lo frequento, però abbiamo fatto dei figli fantastici dunque mi ricordo qualche cosa. Ricordando il suo carattere, sicuramente più andare molto più d’accordo con una donna che prende la vita con un po’ di filosofia come Stella.” ha rivelato.

In studio anche Stella – che ha baciato Amedeo in più occasioni – ha detto la sua su Vera: “Secondo me si preoccupa troppo di essere accettata dalla famiglia, invece dovrebbe magari parlare con Amedeo, e chiedere come lei può far felice lui, senza preoccuparsi di Maria Teresa o Guenda, io invece non me la pongo questa domanda. Quella tra me e Amedeo è un’amicizia.” Ad appoggiare Stella, infine, anche Guenda: “A me Stella piace, è un po’ pazzerella però è una persona molto dolce”, ha ammesso in diretta su Canale 5.

