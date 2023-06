Maria Teresa Ruta, stoccata a Paola Ferrari/ “Non è stata lei la prima conduttrice sportiva!”

Paola Ferrari: “Ho fatto strada a tante colleghe…”, Maria Teresa Ruta la smentisce

La competizione nel contesto televisivo esiste da sempre, soprattutto nel merito di protagonisti che condividono la scena da diversi anni. Tra primati e record, “guai” a chi si arroga il diritto di attribuirsi meriti che in realtà appartengono ad altri. Come riportato dal portale LaNostraTv, proprio a tal proposito hanno avuto un confronto ” a distanza” Paola Ferrari e Maria Teresa Ruta. La prima ha rilasciato un’intervista di recente ripercorrendo esperienze passate e progetti futuri. Nel merito del primo argomento, ha voluto sottolineare come sia stata la pioniera del ruolo femminile nei programmi sportivi.

Paola Ferrari: "Lontana dalla tv per un anno, è stato difficile"/ "Lasciata a casa da Alessandra De Stefano…"

“Io ho aperto la strada a tante colleghe”, avrebbe dichiarato Paola Ferrari – come riporta LaNostraTv – argomentando sul fatto di essere stata la prima donna ad aver condotto una trasmissione sportiva. E’ arrivata però tempestiva la smentita di un’altra protagonista del palcoscenico televisivo, Maria Teresa Ruta. La conduttrice è stata intervistata dal settimanale Nuovo e pare che ad un certo punto sia stata incalzata proprio sulle suddette dichiarazioni della collega. “La Ferrari è fuori strada, la mia prima Domenica Sportiva risale al 1986, dieci anni prima di lei…“.

Paola Ferrari, "De Stefano? Ha rinunciato al mondiale femminile"/ La replica dell'ex direttrice di Rai Sport

Maria Teresa Ruta “scalza” Paola Ferrari: “Io ho vinto il telegatto nel 1984, lei…”

Maria Teresa Ruta – nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo – confuta il record di Paola Ferrari che si era auto eletta la “madrina” delle conduttrici del panorama sportivo-televisivo. Sempre sull’argomento – racconta LaNostraTv – la madre di Guenda Goria avrebbe avvalorato la sua tesi sottolineando la vittoria di un telegatto nel 1984 con il programma Calcio al 13. Nel prosieguo dell’intervista, non sono mancate però le dichiarazioni di stima e apprezzamento: “Abbiamo anche lavorato insieme e ci siamo trovate benissimo… Paola è una gran professionista ed è anche molto brava…”

Maria Teresa Ruta/ Da Amedeo Goria alle seconde nozze con Roberto Zappulla

Oltre al discorso “record” e gli elogi alla collega, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare anche ad una leggera stoccata nei confronti di Paola Ferrari proprio in riferimento all’impegno sportivo in Tv. “E’ rimasta una giornalista sportiva ancorata al mondo del calcio… Io invece non mi sono accontentata e ho sperimentato la mia creatività in ambiti diversi”. Maria Teresa Ruta – riporta LaNostraTv – ha dunque ricordato le sue molteplici esperienze tra reality e programmi televisivi, volendo dunque sottolineare ciò che la differenzia dalla collega Paola Ferrari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA