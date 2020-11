Maria Teresa Ruta su Roberto Zappulla/ “Il primo bacio è durato venti minuti”

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 racconta del primo incontro con Roberto Zappulla. “Lui è siciliano, ha vissuto tanto a Livorno. Lui è il quarto di quattro figli maschi. Ha sempre scritto canzoni napoletano, ha fatto l’autore e produttore e lavorava col fratello. Roberto suona tutti gli strumenti a orecchio, suona la batteria, è una cosa pazzesca” – racconta la conduttrice a Selvaggia Roma e Giacomo Urtis rivelando – “lui voleva coltivare la passione per la musica, ma il padre lo mandava al mercato a vendere coi sacchi per terra. Lui insegna anche canto, se serve nei cori mette lui la sua voce”. La conduttrice prosegue raccontando nel dettaglio come sono andate le cose con Roberto: “io presentavo un programma di calcio, un anno anche con Maradona. Un operatore che conoscevo mi dice ‘vogliono conoscerti per un programma di canzoni napoletane’, ma io dico non torno da Milano a Napoli avendo due figli nell’adolescenza, un’età complessa. Allora ho detto ‘no, no, non mi interessa’, ma poi tutto viene rimandato. Questo operatore però mi dice ‘vieni, mangiamo una pizza e dici che non ti interessa. Dall’altra parte un uomo stava lavorando come produttore esecutivo un programma per il fratello”.

Maria Teresa Ruta, il primo incontro con Roberto Zappulla

Il primo incontro tra Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla avviene ad una cena ricorda benissimo: “usciamo il 9 gennaio del 2006 a cena”. Tra i due poco dopo scatta la scintilla con la Ruta che rivela: “gli dissi vorrei che tu mi baciassi” e il bacio tra i due fu lunghissimo: “il bacio è durato venti minuti”. Poi la Ruta si reca in Alberto, ma Roberta invece di salire va via. Sette giorni dopo arriva la sorpresa: “mi ha spiegato di essere innamorato di me. Ma che era spaventato. Lui stava infatti a Napoli, io a Milano”. Una relazione inizialmente non facile da gestire, ma Maria Teresa Ruta ha deciso di investire in questo amore presentandolo anche ai figli: “l’ho presentato ai miei figli. Ad ottobre, Roberto si è trasferito a Milano da me”.



