Maria Teresa Ruta: “Tale e Quale Show? Ho provato ad entrare per 11 anni”/ “Ho preso Carlo per sfinimento”

Maria Teresa Ruta, infortunio a Tale e quale: “Il medico mi ha imposto di stare a riposo”

Maria Teresa Ruta, nel corso della sua esibizione a Tale e Quale Show, si è infortunata in modo abbastanza serio. Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, il volto televisivo ammette di essersi fratturata una costola e di dover rimanere a riposo per volere dei medici.

Maria Teresa Ruta, stop forzato a Tale e Quale show 2023 per infortunio/ Al suo posto arriva...

Ruta ha poi confermato di dover saltare la prossima puntata per rimettersi dalla caduta: “Io al medico ho risposto che stavo benissimo, nel senso che con questa incrinatura si può continuare normalmente a lavorare. Però, giustamente lui ha detto: “Preferiamo si prenda qualche giorno di riposo”. Mi sembra giustissimo, la salute prima di tutto. E’ che io veramente non pensavo di essermi fatta male. Venerdì sera non ci sarò a Tale e Quale“.

Maria Teresa Ruta è Heather Parisi a Tale e quale show 2023/ Bocciata da Malgioglio: "mamma mia che strazio"

Maria Teresa Ruta racconta i provini per Tale e Quale

Maria Teresa Ruta ha poi parlato del programma condotto da Carlo Conti e, ai microfoni di La volta buona, ha svelato: “Erano undici anni che provavo ad entrare a Tale e Quale. Nel senso che undici anni fa ho fatto il primo provino. Quest’anno è la tredicesima edizione, per cui io ho visto un po’ il programma e mi son detta: “Io so cantare, figurati, adesso vado“.

“Fatto il provino ho guardato le facce degli autori, dei coach ecc. e ho capito che ero molto lontana da quello che desideravano loro e adesso ho capito perchè. Poi, durante gli anni del covid, siamo stati tanto a casa e allora mi sono messa un pochino a studiare e ho mandato qualche provino che, però, non era convincente. Quest’anno c’è stato il provino in presenza e quindi l’idea di tornare a Roma, di incontrare la gente mi ha entusiasmato dopo due anni chiusi in casa. Io penso di aver preso Carlo per sfinimento” ha concluso il volto televisivo.

Maria Teresa Ruta è Ambra Angiolini a Tale e quale show 2023/ La terza imitazione sarà quella buona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA