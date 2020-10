Maria Teresa Ruta: “Telemaco e Guenda fidanzati? Assolutamente no”/ Contraria a…

Si apre il vaso di Pandora al Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini apre con Guenda l’argomento ‘Telemaco’. È il suo fidanzato? Lei ammette che è una persona speciale ma al contempo confessa che sua madre Maria Teresa Ruta non ne sapeva nulla. Signorini chiede infatti alla conduttrice qual è il suo pensiero in merito a quest’uomo e lei lancia la prima bomba: “Telemaco l’ho visto una volta, anni fa. Ha visto Guenda crescere!” La donna svela infatti di una differenza d’età importante, motivo per il quale boccia la frequentazione della figlia con lui.”Se benedico questa unione? Assolutamente no!” ammette la Ruta in diretta, scusandosi poi con la figlia.

Maria Teresa Ruta: “Non voglio che Guenda si fidanzati con Telemaco!”

Maria Teresa Ruta continua però spiegando il perché non approvi questa frequentazione di Guenda con Telemaco: “Io vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto! – e continua – Non ho niente contro Telemaco, però la sua carte d’identità va a sfavore. Io vorrei che Guenda si divertisse, vorrei che facesse della cazz*te che in vita sua non ha mai fatto. Guenda è una che studia, che si impegna, devo trovare uno scapestrato!” Guenda, intanto, preferisce rimanere in silenzio ma è chiaro che questa dichiarazioni scateneranno un lungo confronto madre-figlia.



